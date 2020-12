Arezzo, Giostra del Saracino in lutto per la morte di Ettore Tattanelli detto "Bubi"

02 dicembre 2020 a

Il mondo della Giostra è in lutto. E' morto Ettore Tattanelli, per tutti "Bubi". Dal 1984 al 2000 aveva ricoperto il ruolo di regista della Giostra. "Gentilezza, pazienza e profondo amore per il Saracino hanno contraddistinto tutta la sua vita. E tanti su Facebook hanno voluto salutarlo con affettuosi ricordi. Il popolo della Giostra si stringe in un abbraccio unanime alla famiglia", lo ricorda l'ente Giostra sulla sua pagin facebook. Tra i numerosi ricordi, quelli dell'Araldo Francesco Sebastiano Chiericoni: "Tanti anni fa mi disse: 'Prima di morire voglio vederti vestito da Araldo'. Durante la mia prima sfilata, qualcuno richiamò la mia attenzione dicendomi che c’era il Bubi che mi voleva salutare... lo vidi tra il pubblico e nonostante i suoi problemi di salute lui ci voleva essere ... avrei voluto fermare il corteo, scendere da cavallo e abbracciarlo, ma non potevo. Allora fermai il cavallo, mi alzai sulle staffe e feci un inchino di fronte a colui che per me era stato un mentore nel senso più letterario della parola. Un gigante della Giostra, un personaggio unico e irripetibile". Messaggi anche dagli Sbandieratori, dai Musici e da tutti i quartieri della Giostra.

