Peccato Arezzo, recupera due volte e poi cade in casa

02 dicembre 2020 a

a

a

E' stata una partita che di certo non ha annoiato, peccato però che il finale lascia l'amaro in bocca. Finisce 2-3 il recupero dell'Arezzo contro la Sambenedettese. Per due volte l’Arezzo recupera la Samb, ma poi cade alla fine e recrimina per un gol praticamente fatto che Pesenti manda fuori a porta vuota. L'allenatore Camplone nel finale: "Non meritavamo la sconfitta. abbiamo affrontato alla pari una grossa squadra piena di ottimi giocatori, purtroppo una disattenzione ha gettato al vento novanta minuti di lavoro e questo dispiace". Domenica 6 dicembre l'Arezzo torna al Comunale contro il Sudtirol.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.