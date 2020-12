Arezzo, bottiglia incendiaria contro auto e caserma dei carabinieri di Pergine: giovane condannato a tre anni

Luca Serafini 03 dicembre 2020 a

Tre anni di reclusione per la bottiglia incendiaria lanciata contro la stazione dei carabinieri di Pergine Valdarno. E’ la pena stabilita dal giudice di Arezzo Giulia Soldini per M.C., il giovane finito a processo per l’attentato compiuto la notte tra 6 e 7 gennaio 2020. Il bilancio di quel gesto fu un’auto di servizio distrutta, l’immobile danneggiato e la grave offesa all’Arma.

L’imputato ha sempre negato, anche ieri, quando ha preso la parola per spontanee dichiarazioni prima della sentenza. Aveva compiuto 18 anni da pochi mesi, M.C., al momento del fatto. Già noto alle forze dell’ordine - petardi fatti scoppiare per Capodanno in un cassonetto che provocarono un incendio, e le molestie ad un disabile - fu subito attenzionato dagli inquirenti. Avrebbe ordito il raid per una specie di rivalsa.

Non ci sono prove schiaccianti ma una serie di indizi, intercettazioni ed elementi vari, compresa una confidenza che il giovane avrebbe fatto all’amica della mamma. Davanti al giudice, il diciottenne, difeso dagli avvocati Alessandro Calussi e Alessandro Mori, ha ribadito: “Non ho mai confessato”. Tuttavia gli elementi raccolti dai militari dell’Arma sono stati ritenuti ampiamente sufficienti per la condanna. Il pm Laura Taddei aveva chiesto 5 anni, ridotti per effetto del rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi. Il gup ha optato per 3 anni secchi. La difesa potrebbe impugnare per ottenere le attenuanti generiche in secondo grado.

Quanto alle misure cautelari, il ragazzo deve rispettare l’obbligo di dimora e non può allontanarsi da casa la notte. Il getto della molotov fu definito “un atto criminale” dal Ministero degli Interni. Accadde prima della pandemia, in primavera. Le indagini culminarono con l’arresto (ai domiciliari) del diciottenne. M.C. era accusato per incendio, esplosione come attentato alla sicurezza pubblica e di reati legati alle armi clandestine per aver fabbricato e usato la bottiglia piena di benzina con una miccia per l’innesco.

Carabinieri e Prefettura non erano parte civile. Per il ragazzo, ora 19enne, tra gennaio e maggio al tribunale dei minorenni di Firenze saranno celebrati gli altri processi. Una situazione complicata. Dalla sua parte ha l’età giovanissima che gli consente di rimettersi in carreggiata.

