Arezzo, vietato il fumo per strada, tabaccai sul piede di guerra

Francesca Muzzi 03 dicembre 2020 a

a

a

Tabaccai sul piede di guerra dopo la proposta del sindaco Ghinelli di vietare il fumo all’aperto nelle aree più affollate come lo stadio o le fermate degli autobus. Il primo cittadino la porterà in Consiglio comunale per essere votata all’unanimità. Ma quella che fino ad oggi è ancora un’ipotesi, scatena la rabbia dei tabaccai che nonostante siano sempre rimasti aperti in questo periodo di lockdown, hanno comunque subìto perdite importante. “Specialmente i rivenditori del centro”, spiega Daniele Salvi, presidente provinciale dei tabaccai. “Si stima che da marzo scorso c’è stato un oscillazione che va dal 30 al 50% di perdite soprattutto nelle tabaccherie del centro che hanno risentito dello smartworking e del fatto quindi che in giro ci fosse sempre meno gente. A volte abbiamo toccato anche punte del 60%”. E’ andata un po’ meglio nelle tabaccherie della periferia “dove ci sono state perdite del 25%, mentre in provincia ci si attesta ad un 30%”. Ecco perché la proposta di restringere ulteriormente la possibilità di fumare, non incontra il parere dei tabaccai: “Ciò che chiediamo al sindaco Ghinelli è di pensarci bene. La sua decisione andrebbe a scontentare un’intera categoria che non è solo quella dei tabaccai, ma anche dei fumatori. Non si pensa infatti a quello che è il ruolo sociale che rappresenta il rito della sigaretta e soprattutto quelle che sono le entrate per lo Stato. Quindi prima di prendere qualsiasi decisione che ci sia un minimo di riflessione e un pensiero anche verso noi che specialmente nel secondo lockdown ha avuto una frenata importante nei consumi”. Bar e attività chiuse in centro hanno fatto il resto. Ne sa qualcosa Gianni Tei, storico bar tabacchi che si trova di fronte alla stazione: “Mi sembra davvero un’esagerazione - dice - In questo momento dove gli affari non sono buoni, presentare una proposta del genere farebbe davvero del male a noi commercianti. Se il male è quello di abbassare la mascherina mentre si fuma, vi garantisco che la gente è responsabile e accorta. Così come quando si fuma all’aperto, una persona cerca sempre di dare meno fastidio agli altri”. “E’ una proposta - continua Tei - che non troverà il supporto di nessuno dei tabaccai che in questo momento, nel secondo lockdown, hanno perso tanto. Ci auguriamo che il sindaco possa ripensarci o che il Consiglio comunale la possa bocciare”. Ci vuole infatti una delibera per fare approvare il divieto di fumo, così come ci vuole una decisione unanime nel caso venisse tolto. Vedremo nel prossimo Consiglio.

