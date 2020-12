Arezzo, Coronavirus: i nuovi casi scendono a 43, nessuna persona deceduta. Il punto su positivi e ricoverati

03 dicembre 2020 a

Coronavirus in provincia di Arezzo , i nuovi casi registrati dalla Asl sono 43 rispetto ai 127 di tutta l'area che comprende anche Siena e Grosseto. Non c'è nessun morto in più ad appesantire il bilancio dei decessi, le persone positive attualmente in carico sono 1626.

I nuovi casi sono emersi sulla base di 1150 tamponi. Le guarigioni sono 75. I pazienti Covid al San Donato sono 101 nella bolla che comprende pneumologia e malattie infettive e 19 in Terapia intensiva. A Nottola sono seguiti in rianimazione altri 4 degenti. Dei positivi presenti in provincia di Arezzo 1299 sono in cura a casa. Le persone in quarantena in quanto contatti di casi sono 2940.

Quanto alla distribuzione geografica nei nuovi contagiati registrati tra le 14 di oggi, giovedì 3 dicembre e le 14 di ieri, 14 sono ad Arezzo, 8 a Sestino, 6 a Cortona, 3 a Marciano, 2 ciascuno a Bibbiena, Bucine e Sansepolcro, un caso ciascuno nei comuni di Castelfranco Piandiscò, Foiano, Monte San Savino, Monterchi, Montevarchi, San Giovanni Valdarno.

Negli ultimi giorni, a partire da venerdì 27 novembre, i casi giornalieri di positività al Covid erano stati 71, 78, 47, 32, 37, 47.

