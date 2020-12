Arezzo, due ristoratori lanciano l'idea: “Pranzi e cene da asporto e il prezzo lo fa il cliente”

Francesca Muzzi 04 dicembre 2020 a

Non ci sono limiti di prezzo e anche di generosità per i pranzi e le cene da asporto del Bistrot31 che si trova in via Oberdan ad Arezzo. I due titolari Alberto Lachi e Luca Fossi, forti dei loro cinque anni di attività, hanno deciso di venire incontro a chi, oggi, è in difficoltà economiche. Lo hanno fatto con la formula “pay you like” che significa: “paghi quello che vuoi” che spopola oltre oceano, ma che in Italia è rarissima. Un pagamento senza limiti di prezzo né in un senso e né nell’altro. Alberto Lachi spiega in che cosa consiste: “Da venerdì alla domenica (la domenica anche pranzo, il venerdì e sabato pranzo su richiesta) facciamo un menu fisso composto da un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. Sempre lo stesso numero di portate, quattro. I clienti che lo ordineranno, scopriranno solo al momento della consegna quali piatti abbiamo riservato per loro e, solo allora, decideranno quanto pagare per quel menù”. “Lo abbiamo fatto - spiega Alberto Lachi - per venire incontro alle persone e noi per continuare a lavorare in questo periodo”. Andando nel concreto, fino a questo momento, le cifre pagate per il cibo da asporto, sono state tutte proporzionate. Non ci sono stati prezzi più bassi, ma Alberto specifica: “Non lo abbiamo fatto solo per i soldi, altrimenti avremmo già dato noi un prezzo. Diciamo che rientriamo con le spese, ma in questo momento dobbiamo restare a galla e perché non farlo anche dando una mano agli altri?”.

I pranzi e le cene poi vengono confezionati in scatola chiusa - da specificare al momento dell’ordine se ci sono allergie - e ognuno li apre a casa sua dove scopre che cosa ha cucinato lo chef. “Sabato scorso, per esempio, è venuta una coppia a prendere la cena e hanno pagato più del dovuto. Tanto che noi gli abbiamo regalato una bottiglia di vino. Crediamo - dice ancora Alberto - che in un momento storico come questo sia sempre più importante riscoprire l’unicità e i valori che ci accumunano, il rispetto reciproco la voglia di aiutarsi l’un con l’altro, capire che al di lá dei colori politici e colori della pelle siamo tutti figli di una terra unica sempre più maltrattata. Ecco perché abbiamo voluto dare vita a questa nuova formula di vendita”.

Nell’attesa che i ristoranti possano tornare a servire ai tavoli. “Se sarà così, ben venga - dice Alberto - Per quanto ci riguarda e per quello che è il nostro osservatorio, abbiamo visto che c’è ancora molta paura ad andare in giro. In tanti ci chiedono la consegna a casa. E noi li accontentiamo. Andiamo avanti così da tre settimane. E’ stato un 2020 disastroso per tante famiglie e se possiamo vogliamo dare una mano a chi è stato meno fortunato di noi”.

