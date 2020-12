Azienda di Arezzo dona termoscanner al premier Giuseppe Conte. Oltre seicento apparecchi installati in ospedali, scuole, ditte, chiese

Federica Guerri 05 dicembre 2020 a

Oltre seicento apparecchi distribuiti in tutta la provincia di Arezzo per mettere in sicurezza luoghi aperti al pubblico e contribuire al contenimento del contagio . Sono i numeri degli apparati installati da Pm Allarmi dall'inizio dell'emergenza sanitaria e che hanno visto proteggere il nostro territorio con termoscanner di vario genere ed erogatori di gel con misurazione della temperatura corporea che non necessitano di addetti al controllo manuale e che quindi rendersi completamente sicura ogni operazione.

E che hanno scatenato una corsa alla solidarietà, già perché molto spesso le installazioni sono state frutto di donazioni. Ad essere messo in sicurezza per primo l'Ospedale San Donato dove ad aprile l'azienda aretina di Marco Pasquini , insieme ad Ail Arezzo, ha donato il primo termoscanner posizionato all'ingresso del nosocomio aretino. Da qui insieme al Calcit e in parte con il contributo dell'Arezzo Calcio che ha raccolto donazioni con la vendita di mascherine con la "griffe" del Cavallino sono state messe in sicurezza varie aree del San Donato ea seguire tutti gli ospedali della provincia di Arezzo , il Centro Chirurgico Toscano e la clinica San Giuseppe.

“Solo all’ospedale di Arezzo – spiega Marco Pasquini – sono stati installati quindici apparati grazie anche alla generosità di cittadini che privatamente hanno fatto donazioni”. Dopo la messa in sicurezza degli ospedali è iniziata l’operazione scuole, a partire dal Convitto Nazionale e proseguendo poi in molti altri istituti scolastici. Anche qui è stata la solidarietà a farla da protagonista con cittadini e famiglie che hanno voluto dare il contributo alla causa. “Anche in questo caso sono spesso stati i genitori a donare alle scuole alcuni dispositivi che abbiamo provveduto ad installare – prosegue Pasquini – così come molte famiglie, una ventina circa, hanno effettuato donazioni servite anche per posizionare misuratori della temperatura in decine di chiese tra cui il Duomo e la Pieve”.

Insomma, la pandemia, come spesso succede nell'emergenza, ha toccato il cuore e tirato fuori la solidarietà della cittadinanza che ha destinato le risorse personali per il bene comune. "Abbiamo inoltre attivato collaborazioni con il settore delle farmacie grazie ad un accordo con Federfarma - spiega il titolare di Pm Allarmi - con il settore industriale e artigianale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e infine, cosa che mi riempie di soddisfazione, un nostro termoscanner , donato personalmente, è stato installato a Palazzo Chigi a disposizione del premier Giuseppe Conte ”.

