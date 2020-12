Arezzo, 41 nuovi casi di Covid: da una settimana sempre sotto i cinquanta. Ma altri due morti, Il punto sui ricoverati

05 dicembre 2020 a

Coronavirus in provincia di Arezzo, il report dell'Asl per oggi, sabato 5 dicembre, riporta 41 nuovi casi di contagio. Ieri erano 30. Per tutta la settimana sono stati sotto ai 50.

I tamponi effettuati sono 1.051 e le persone positive attualmente in carico al sistema sanitario sono 1.417. I guariti sono 54 ma purtroppo si registrano ancora dei morti, due, un uomo di 92 anni e uno di 90 anni, deceduti all'ospedale San Donato. I ricoverati nella bolla Covid dell'ospedale di Arezzo, sono 95 mentre i pazienti curanti in terapia intensiva sono 20. Altri 3 sono in cura a Nottola dove la Asl ha attivato nelle scorse settimane un ulteriore modulo di rianimazione.

Rispetto alla collocazione geografica dei nuovi positivi, 17 sono ad Arezzo, 7 nel comune di Montevarchi, 3 a Cortona, 2 ciascuno nei comuni di Castiglion Fiorentino, Civitella, Monte San Savino e Pratovecchio Stia. Un caso nei comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Foiano, Laterina Pergine Valdarno, Poppi e Sansepolcro.

Le persone positive curate a casa sono 1.109 e in quarantena come contatto di caso ci sono 2.745 persone.

