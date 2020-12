L'Arezzo si misura con la capolista Sudtirol. Mister Camplone: "Voglio vedere la squadra lottare"

Federica Guerri 06 dicembre 2020 a

Sfida di cartello al Comunale, oggi alle 15 arriva la capolista Sudtirol che vanta la miglior difesa del campionato, ha un attacco coi fiocchi ed ha perso un'unica gara fino a qui. L’Arezzo, però, necessita come l’aria di fare punti soprattutto dopo la battuta d’arresto con la Samb, per questo mister Camplone non ammette distrazioni: “Mi aspetto una grande prestazione – attacca alla vigilia - da squadra che si deve salvare, dunque voglio vedere lottare per fare punti e senza dare respiro agli avversari”.

Anche se l’avversario è di quelli tosti: “Il Sudtirol è una squadra che gioca insieme da tanti anni – commenta il tecnico amaranto – ed è proprio il collettivo la sua arma migliore, è una squadra strutturata, sta facendo un ottimo campionato”. E Camplone deve cercare di mettere in campo il miglior Arezzo per cercare di fermare la corazzata di mister Vecchi. “Ad oggi non so neanche io la formazione che metterò in campo – spiega - non dipende da me, ma da quello che mi fanno vedere i ragazzi in campo in allenamento. Devo quindi valutare i tre giorni avuti a disposizione per scegliere la migliore formazione. Contro la Samb ho messo la migliore che avevo e abbiamo fatto una grande partita. E’ vero che dobbiamo limitare gli infortuni, ma dobbiamo anche iniziare a trovare un assetto tattico importante”.

Tutti disponibili tranne Males che ha avuto problemi alla schiena. Anche Cerci è tra i convocati anche se difficilmente partirà dall’inizio. Camplone va avanti con il 4-3-3 con Sala tra i pali, Luciani, Kodr, Cherubin e Benucci in difesa, Arini, Di Paolantonio e Bortoletti al centro e il tridente davanti con Cutolo, Pesenti (in vantaggio su Zuppel) e uno tra Sussi, Belloni e Di Nardo col primo favorito. “

Ci sono due o tre posti aperti – spiega – deciderò all’ultimo, è una partita importantissima”. Anche perché in casa la squadra ha raccolto ben poco. “Dobbiamo vincere per invertire la tendenza – è vero, abbiamo preso tanti gol in casa, ma la squadra è viva. Con la Samb credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Abbiamo lottato alla pari contro una squadra costruita per vincere il campionato, però è vero prendiamo troppi gol e quello che mi fa più rabbia è che li abbiamo presi per la maggior parte su palle inattive, mi aspetto più attenzione e più cattiveria”.

Per quanto riguarda il Sudtirol mister Vecchi dovrebbe mettere in campo i suoi con il 4-3-1-2 con Poluzzi in porta, El Kaouakibi, Malomo, Curto e Fabbri in difesa, Karik, Gatto e Tait a centrocampo e Casiraghi dietro a Rover e Magnaghi in attacco.



