Arezzo, i due storici magazzinieri Nanni e Mimma lasciano il Cavallino

Francesca Muzzi 08 dicembre 2020 a

a

a

Succede un po’ di tutto in questo Arezzo sia sul campo che in società. Potrebbero esserci novità e anche a breve per quanto riguarda l’organico societario, mentre una c’è ed è anche ufficiale. Gli storici magazzinieri Nanni e Mimma (Giovanni Sarrini e Ottorina Gallorini), hanno rassegnato le dimissioni. Lo hanno fatto ieri mattina dopo che dal 1993 avevano lavato, stirato, attaccato i numeri a chissà quanti giocatori amaranto. Erano arrivati nell’Arezzo quando presidente era Ciccio Graziani e da allora ne avevano passate tante. Gioie e dolori. Promozioni, retrocessioni, fino alla storica stagione della “battagliatotale”, sempre in silenzio, sempre dietro le quinte, con un’unica passione: quella amaranto. Da ieri il magazzino sarà decisamente più solo e anche più vuoto. Il Nanni e la Mimma hanno deciso di andare via. “Motivi personali”, liquida il Nanni “Abbiamo dato le dimissioni”, conferma lo storico magazziniere. Dall’era Graziani a quella di Mancini e di Ferretti: maglie, tute, palloni, campo non avevano segreti per i due magazzinieri. “E’ finita un’epoca”, allarga le braccia il Nanni. Ma per i due magazzinieri che se ne vanno, è probabile che arrivi un nuovo direttore sportivo.

Si tratta di Roberto Goretti, ex giocatore del Perugia che nelle stagioni 2006-2007 e 2007-2008 aveva indossato anche la maglia dell’Arezzo. Potrebbe essere lui il nuovo direttore sportivo amaranto. A tirare la volata per il suo arrivo è lo stesso allenatore Camplone. I due sono stati visti, dai bene informati, ieri a pranzo. Goretti che era presente anche domenica sugli spalti durante la partita Arezzo-Sudtirol, potrebbe andare a rivestire il ruolo di direttore sportivo. Mentre continua ad essere vacante quello di direttore generale dopo che Riccardo Fabbro, la scorsa settimana, è stato esonerato. Chi sarà il nuovo direttore generale? Tra i candidati c’è Roberto Muzzi ex bomber di serie A che è nel consiglio della società.

Intanto la squadra si prepara per la partita di domani a Fermo. Un vero e proprio scontro salvezza che arriva al termine di un lungo tour de force. Domenica scorsa una delle peggiori prestazioni degli amaranto. Pesante sconfitta in casa contro il Sudtirol capolista, ma come dice Camplone che si è assunto tutta la responsabilità: “Quella di domani è davvero importante e non la dobbiamo fallire”. Appuntamento alle ore 15 a Fermo. Domenica invece l’Arezzo tornerà al Comunale contro il Modena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.