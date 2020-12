Arezzo, prete trasferisce chiesa nel maneggio per le Messe di Natale

08 dicembre 2020 a

Mercoledì 8 dicembre alle ore 11, la vigilia di Natale alle ore 19 e la mattina di Natale, sarà il maneggio “Il Chiodo Fisso” a San Firenze, ad ospitare le Messe della comunità pastorale di Staggiano, San Firenze e Peneto. Lo ha deciso il parroco, padre Giovanni Martini, perché: “Il maneggio misura 800 metri quadrati, è semicoperto e anche per chi non ha troppa voglia di venire alla Messa, perché è in un posto al chiuso, adesso non avrà più scuse”. Stamani la Messa sarà celebrata alle ore 11 e nell’occasione saranno anche benedetti i Bambinelli da deporre nel presepio la notte di Natale. A proposito della vigilia, considerato che alle 22 scatta il coprifuoco, padre Giovanni ha deciso di celebrare la Messa alle ore 19. Sempre al maneggio che ospiterà la Messa delle ore 11 il giorno di Natale e quella dell’Epifania il 6 di gennaio.

