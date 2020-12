Arezzo, italo americana compra casa a Castiglion Fiorentino: il paese in tv davanti a milioni di telespettatori Usa

08 dicembre 2020 a

Italo americana compra casa a Castiglion Fiorentino e la città della provincia di Arezzo va su un seguitissimo programma televisivo di diffusione internazionale. Ne ha dato notizia il sindaco Mario Agnelli con un post sul profilo facebook e con un breve video nel quale scorrono le immagini di Castiglion Fiorentino e della nuova concittadina.

"Come arrivare nelle case di milioni di americani comprando una casa a Castiglion Fiorentino", scrive il sindaco. "E' la storia della casa di Giuliana Gerace una nostra nuova concittadina italo americana che ha ha scelto di comprarla nel nostro centro storico e della quale si è parlato ad "House Hunters International", (in italiano sarebbe “Cacciatori di Case”), una trasmissione televisiva degli Stati Uniti seguita da oltre 25 milioni di telespettatori e visibile anche in Australia e Regno Unito."

