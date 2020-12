Addio a Sante Bianchini storico corrispondente del Corriere di Arezzo dall'alto Casentino

Gianni Verdi 08 dicembre 2020 a

a

a

E’ deceduto Sante Bianchini, aveva 84 anni ed era stato a lungo corrispondente del Corriere di Arezzo dal paese altocasentinese, praticamente dalla fondazione del giornale nel 1985.

Da cronista, aveva legato la sua attività soprattutto alla sua grande passione sportiva, seguendo le sorti dello Stia in particolare e del calcio casentinese in generale. Erano quelli gli anni di una partecipazione popolare irripetibile (solo per fare un esempio, la squadra del Pratovecchio negli anni fra il 1977 e il 1982 fece 700 spettatori di media a partita, in un comune di 3.000 abitanti), e Sante aveva attraversato quella stagione con il microfono in mano, da speaker di Radio Italia 5, insieme a tanti altri nomi indimenticabili.

Se ascoltare il pallone alla radio voleva dire “Tutto il calcio minuto per minuto”, in realtà in molti locali, case e automobili, i traballanti collegamenti dai campetti di provincia, ogni domenica, il loro posto se lo ritagliavano eccome! E poi non c’erano solo i campionati, ma anche i tornei estivi. Era un calcio che trasudava sentimento e batticuore, file di sportivi ai botteghini, stadi nuovi che nascevano un po’ ovunque prendendo il posto di campetti spelacchiati, nati non di rado intorno alle parrocchie.

Un calcio che andava raccontato, e infatti in pochi anni nacquero e si svilupparono testate che a quel pallone buttavano ben più che uno sguardo. Fra questi il nostro giornale, sul quale Sante scriveva i suoi commenti in modo che in paese fra sportivi se ne parlasse con l’ardore della passione, un fuoco che certo è molto cambiato, ma che non si è mai spento.

Le esequie si terranno domani, mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 11 con le restrizioni di questo periodo, nella pieve di Santa Maria Assunta in piazza Tanucci a Stia. Al figlio l’abbraccio di tutti i giornalisti del Corriere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.