Coronavirus, ad Arezzo soltanto 6 casi in più, il Covid circola ancora ma in modo ridotto. Un altro deceduto

Sono soltanto sei i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo. Sono emersi dai 779 tamponi effettuati. Il virus circola ancora ma in modo molto ridotto. Il 15 novembre scorso si era arrivati a superare i trecento casi in un giorno. Ieri, lunedì 7 dicembre, erano 16 e domenica 45. Vietato abbassare la guardia.

Il bollettino della Asl per oggi, martedì 8 dicembre, registra purtroppo un altro morto, un uomo di 85 anni che era ricoverato all'ospedale San Donato. Calano le persone positive attualmente in carico, che sono 1.192. Di queste 921 sono a domicilio. In quarantena come contatti di casi 2.488 aretini.

In tutta la Asl si registrano 13 positivi in più rispetto a ieri. I sei casi della provincia di Arezzo sono così distribuiti sul territorio: 2 ad Arezzo, un caso ciascuno per i comuni di Cortona, Lucignano, San Giovanni, Terranuova. Quanto ai ricoverati, al San Donato nei reparti Covid ci sono 91 degenti, in terapia intensiva 19 pazienti, più 2 all'ospedale di Nottola.

