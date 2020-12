Coronavirus, i dati della Toscana e di Arezzo. Zona arancione o gialla? Confcommercio: "Ritardi inaccettabili, si affossano le imprese"

10 dicembre 2020 a

Toscana ancora arancione o diventa gialla con minori restrizioni? E' il dilemma del momento con le critiche forti di Confcommercio che parla di disastro per le imprese e punta l'indice sul governo.

IL BOLLETTINO REGIONALE

Partiamo dai casi di Coronavirus: 517 in tutta la Toscana, media 49 anni. 9.577 tamponi. Da inizio epidemia i contagiati sono 110.440 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,3% e raggiungono quota 85.076 (77% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 22.332, -9,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.570 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 247 in terapia intensiva (6 in meno).

Il bollettino regionale indica 75 nuovi decessi: 46 uomini e 29 donne con un'età media di 82,7 anni. I morti si riferiscono anche ai giorni precedenti e sono: 14 a Firenze, 2 a Prato, 7 a Pistoia, 5 a Massa Carrara, 8 a Lucca, 10 a Pisa, 1 a Livorno, 19 a Arezzo, 3 a Siena, 2 a Grosseto, 4 residenti fuori Toscana.

Così i casi di positività sul territorio. A Firenze (146 in più rispetto a ieri), 9.750 a Prato (63 in più), 9.755 a Pistoia (45 in più), 7.034 a Massa (34 in più), 11.200 a Lucca (70 in più), 15.372 a Pisa (85 in più), 7.721 a Livorno (27 in più), 9.877 ad Arezzo (25 in più), 4.460 a Siena (11 in più), 3.839 a Grosseto (11 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 267 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 203 nella Nord Ovest, 47 nella Sud est.

Sono 3.032 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.071 a Firenze, 212 a Prato, 236 a Pistoia, 336 a Massa Carrara, 278 a Lucca, 328 a Pisa, 221 a Livorno, 160 ad Arezzo, 92 a Siena, 69 a Grosseto, 29 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

IL REPORT DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il bollettino della Asl Toscana Sud Est, relativo alla provincia di Arezzo, differisce sempre da quello della Regione e parla nelle ultime 24 ore di 27 casi sui 54 dell'area vasta che comprende anche Siena e Grosseto. I tamponi eseguiti 1.025. Le guarigioni 70. Gli attualmente positivi 989. Una persona morta: un uomo di 98 anni.

Dei 24 casi, 5 ciascuno nei comuni di Arezzo e Bibbiena. A Pratovecchio Stia di più: 6. Ci sono 4 casi nuovi a Cortona, 2 ciascuno a Bucine e Castiglion Fiorentino. Un caso nei comuni di Castelfranco Piandiscò, Poppi, Sansepolcro.

I ricoveri scendono a 73 al San Donato nei reparti Covid, in terapia intensiva sono 21 i posti letto occupati, altri due pazienti in rianimazione nel modulo di Nottola. Ci sono 2.257 persone in quarantena perchè contatti di casi.

CONFCOMMERCIO

Franco Marinoni, direttore di Confommercio Toscana ha parole dure "di fronte all’incomprensibile permanere della Toscana in area arancione” e dichiara: "Chi ci governa, a tutti i livelli, deve rendersi conto della responsabilità che si assume con questa “non decisione” e, più in generale, con la pessima gestione dell’emergenza. Perché a questo punto sono chiare a tutti le ragioni di una tragedia, la vera e propria ecatombe della piccola impresa commerciale, con tutte le conseguenze sociali che ne deriveranno”.



Secondo Marinoni dell'emergenza economica ci si occupa molto poco e male. “È indispensabile non perdere un altro fine settimana prenatalizio. C’è grande attesa, il passaggio a zona “gialla” al pari di quasi tutte le altre regioni è un atto dovuto che il governo si ostina a non prendere. Nonostante sia assolutamente compatibile coi dati registrati a livello sanitario. È l’ennesima dimostrazione dell’inefficienza e dell’incapacità di un governo trincerato dietro tecnicismi incomprensibili che mettono in ginocchio cittadini e imprese. La Regione Toscana si sta impegnando al nostro fianco ma, è evidente, non riesce ad ottenere i risultati sperati”.

“È davvero inspiegabile che regioni messe molto peggio di noi, come la Lombardia o il Veneto, siano gialle mentre noi restiamo in fascia arancione”, prosegue il direttore di Confcommercio Toscana. “Inaccettabile la motivazione che da noi si fanno pochi tamponi. Ma cosa dobbiamo fare, se ci sono pochi sintomi e poca richiesta, rincorrere la gente per costringerla fare tamponi non necessari, solo per dimostrare una bassa incidenza tra tamponi e soggetti positivi?”.

Il mancato passaggio da zona “arancione” a “gialla” penalizza in particolare i pubblici esercizi, che continueranno a non poter accogliere i clienti neppure per il pranzo. “Ulteriori ritardi oltre questo fine settimana sono inaccettabili, perché affosserebbero le nostre imprese impedendo loro, per esempio, anche di organizzare le prenotazioni del pranzo di Natale. Una chiusura d’anno che la ristorazione davvero non merita e che si ripercuoterà sull’intero sistema commerciale: meno occasioni per i pubblici esercizi significano meno opportunità per l’intera rete distributiva. Chi ci governa, a tutti i livelli, deve rendersi conto della responsabilità che si assume con questa “non decisione” e, più in generale, con la pessima gestione dell’emergenza. Perché a questo punto sono chiare a tutti le ragioni di una tragedia, la vera e propria ecatombe della piccola impresa commerciale, con tutte le conseguenze sociali che ne deriveranno”.

