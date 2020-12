Paolo Rossi, quando il taxista brasiliano lo riconobbe e lo lasciò a piedi

11 dicembre 2020 a

Hanno portato un mazzo di fiori all’obitorio e sono rimasti a lungo a parlare con i familiari di Pablito. Sui loro volti era semplice leggere la tristezza per una notizia terribile e choccante. Per loro Paolo Rossi non era soltanto il calciatore che ha fatto emozionare milioni di italiani nell’estate del 1982, ma un uomo con il quale avevano rapporti quotidiani, di lavoro ma anche di amicizia. Aldo Liquori e Carla Marchetti gestiscono i vigneti della famiglia Rossi alla fattoria Casabianca. E’ la proprietà di Pablito e della moglie Federica Cappelletti, 11 ettari di terreno a Bucine, nella provincia aretina, oltre che un agriturismo. Anche Aldo e Carla raccontano Paolo Rossi così come appariva in televisione, con grandi doti e qualità, un uomo semplice, allegro, aperto al mondo e alla vita. “Al di là della sua notorietà era un uomo tranquillo – affermano. – Era una persona di grande bontà e di autentica correttezza. Lavoravamo per lui e non possiamo non sottolineare il suo senso di umanità che traspariva in ogni circostanza”. Aldo Liquori e Carla Marchetti hanno conosciuto Paolo Rossi per la sua grande passione per il vino, uno degli amori della sua vita insieme al calcio. “Ricordo un episodio che può far capire quanto gli piacesse stare in mezzo alle persone – dice Aldo. – Lo scorso anno alla fine della vendemmia gli regalammo una Magnum, eravamo tutti felici per come erano andate le cose. Lui disse che non voleva aprirla da solo o in altre occasioni, ma volle farlo subito, con tutti noi, e volle condividere quel momento con tutti quelli che avevano lavorato”. Un gesto che testimonia la sua umanità e il suo animo buono. Prima di conoscerlo Aldo Liquori era un tifoso di Rossi, di bomber Pablito, capocannoniere del Mondiale del 1982 in Spagna. “Come potrei non ricordarmi di quei campionati del mondo? – dice. – Vincemmo i Mondiali e Paolo fu determinante. Quando lo conobbi parlavamo ovviamente anche di calcio e di tutte le esperienze che lui aveva vissuto. Tutti gli chiedevano di raccontare quelle partite del 1982. Ma c’è un altro aneddoto che lui rammentava spesso, e che si riferisce ad un periodo nel quale aveva già smesso di fare il calciatore. Si trovava per motivi di lavoro in Brasile e prese un taxi. Quando però il tassista, a metà del tragitto, lo riconobbe si arrabbiò e lo fece scendere dall’auto. Ed era in aperta campagna”. D’altronde Paolo Rossi con quei tre gol nel 1982 fece piangere tutti i brasiliani ed eliminò dal Mondiale una delle Nazionali verdeoro più forti di sempre, con Zico, Socrates e Falcao.

