Arezzo, i writers che imbrattavano i muri vanno a fare i volontari al canile: messa alla prova rieducativa

Molte di quelle scritte spray sono ancora lì sui muri di Arezzo. Fiorivano con facilità disarmante ovunque. Gli autori parevano inafferrabili. I “graffitari” rappresentavano un problema per la città e a pensarci oggi, con lo sconquasso del Covid in atto, sembra un’altra era geologica. In quattro alla fine vennero scoperti: due maschi e due femmine. A distanza di tempo due di essi, un giovane e una giovane, hanno ottenuto la “messa alla prova”. Significa che non avranno una condanna se si comporteranno bene nello svolgere le buone azioni che si sono impegnati a compiere. E cioè: volontariato al canile Enpa in lavori di pubblica utilità, un percorso di “riflessione critica” con un funzionario incaricato sulle proprie condotte, un versamento economico a titolo ripartivo all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer.

Per un terzo giovane è invece intervenuta l’assoluzione mentre la posizione di una quarta è al vaglio. C’è voluto un po’ prima che gli imbrattatori o presunti tali finissero davanti al giudice del tribunale di Arezzo. Nelle loro carte d’identità si leggono queste date di nascita: 1981 e 1993 per le femmine, 1980 e 1982 per i maschi. Lo schiribizzo delle scritte sui muri (la crew del periodo si identificava con le tag Rosk e PLK) aveva armato la mano dei writers per ragioni che in questi casi è sempre difficile decriptare. Il risultato era il deturpamento dei muri cittadini e la caccia senza soste agli autori. L’amministrazione in alcuni casi interveniva a ripulire per poi dover ricominciare da capo. In tante situazioni la vernice è rimasta perché le superfici imbrattate appartengono a privati. Ad Arezzo si sviluppò anche un dibattito culturale, pure interessante, sull’opportunità di creare spazi per l’arte dello spray.

Tornando al capo di imputazione del processo arrivato davanti al giudice Ada Grignani, ai due giovani “ammessi alla prova” si attribuivano queste azioni (tra 2016 e 2017) definite nella prosa giudiziaria “disegno criminoso”: “… deturpavano un vagone ferroviario parcheggiato al deposito Rft di San Giuliano, un muro dell’edificio Rft del deposito, un muro di contenimento della pista ciclabile in via Calamandrei / via Chiari, la saracinesca di un garage in via Lorenzetti, una pensilina della fermata autobus in via Signorelli, la cabina Telecom in via Signorelli, una cabina Enel in via Guadagnoli, una parte del muro di cinta dell’Ufficio Manutenzione del Comune in via Tagliamento, la cabina Enel in via Montalcini”. Contestata l’aggravante del fatto commesso su immobili e mezzi di trasporto pubblici. In quei raid a colpi di vernice non vennero risparmiati l’Istituto superiore di Scienze religiose in via Pietro Aretino e altri muri in via Crispi, via Duccio da Boninsegna, via Arno, il sottopasso tra via Dante e via Alfieri.

Sull’onda delle proteste e in nome della lotta al degrado la caccia ai writers divenne un’indagine strutturata della Polizia Municipale con appostamenti, telecamere, perquisizioni e infine denunce. In questi giorni gli imputati assistiti dall’avvocato Pierangelo Peloni e dall’avvocato Osvaldo Fratini hanno avuto accesso alla messa alla prova, assolto l’imputato difeso da Piero Melani Graverini (era solo un amico di un writer) e da definire la posizione dell’imputata assistita dall’avvocato Riccardo La Ferla. Per i due che imboccano la via alternativa al processo ci sono ora cinque mesi di buone azioni per mettersi in paro con la giustizia senza imbrattare la fedina penale.

