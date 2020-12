Arezzo, oggi la sezione arbitri sceglie il nuovo presidente tra Sauro Cerofolini e Lorenzo Gori

11 dicembre 2020 a

a

a

I 191 arbitri aretini si accingono a votare il loro presidente. Venerdì 11 dicembre, dalle 18.00, la sezione Aia di Arezzo vivrà l’importante momento dell’assemblea elettiva che, alla luce dell’attuale situazione sanitaria, sarà svolta in un’inedita forma digitale attraverso un sistema di videoconferenza per le fasi del dibattito e una speciale modalità di votazione on-line. Il cuore della serata, ovviamente, sarà la scelta del nuovo presidente che avrà il compito di rappresentare e guidare la sezione nel quadriennio 2020-2024, con la possibilità di scelta tra due candidati: Sauro Cerofolini e Lorenzo Gori. Il primo è il presidente uscente e si presenta con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi quattro anni. Cerofolini, nato nel 1954, ha militato per otto stagioni in serie A, poi è stato componente del Comitato Regionale Arbitri Toscana e successivamente vicecommissario nella Commissione Arbitri Nazionale di serie D e nella Commissione Arbitri Interregionali, maturando una forte esperienza come dirigente che nel 2016 è stata posta al servizio della sua sezione. “La mia ricandidatura”, commenta Cerofolini, “è orientata a dar seguito al lavoro dell’ultimo quadriennio. Un lavoro di squadra che ha permesso di confermare la bontà della scuola arbitrale aretina con ben tredici associati attualmente impegnati nelle diverse categorie nazionali e con il ritorno in serie A di un nostro arbitro dopo tanti anni, ma che trova le proprie basi nei tanti ragazzi impegnati a livello provinciale e regionale che abbiamo continuato a coinvolgere con una continua formazione in videoconferenza anche nel corso dell’emergenza sanitaria”. La seconda candidatura è rappresentata da Gori del 1982 che, dopo due anni e mezzo passati da vicepresidente di Cerofolini, fa affidamento su un gruppo di amici con cui ha condiviso il suo percorso arbitrale degli ultimi venti anni. L’aretino militava fino allo scorso campionato come assistente in serie A dunque porrà a disposizione della sua sezione le competenze tecniche, associative e atletiche ricavate dal suo recente cammino dalla provincia ai più importanti stadi italiani. “La mia idea di sezione vuole rilanciare il concetto della squadra”, spiega Gori nel video di presentazione della candidatura, “delle decisioni da prendere insieme all’insegna della freschezza e della novità. Abbiamo un’idea di sezione che parte dalla base che deve crescere come donne e come uomini, e dalla gioia di frequentare la sezione come posto confortevole e dal sapore di casa”. L’assemblea elettiva sarà aperta dall’approvazione del bilancio del 2019 che anticiperà la presentazione dei canditati per i diversi ruoli: oltre al presidente, infatti, verrà deciso il delegato aretino per l’assemblea nazionale e i due componenti del collegio dei revisori contabili. Una curiosità relativa a questa elezione è che, oltre ad essere la prima in assoluto on-line, sarà anche la prima in assoluto nella storia della sezione Aia di Arezzo a vedere due candidati sfidarsi per la presidenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.