La Toscana resta arancione, Marinoni (Confcommercio): "Schiaffo da istituzioni inadeguate". I post di Ghinelli e Tanti

La Toscana resta arancione. Almeno per un'altra settimana restrizioni invariate. Durissima la reazione di Confcommercio. Il direttore toscano Franco Marinoni ha affidato ad un post su facebook delusione, amarezza e critica pungente. Parla di "schiaffo".

MARINONI

"Lombardia e Veneto, con situazioni oggettivamente peggiori delle nostre, da tempo in “zona gialla”. Noi toscani ancora arancioni. Qualcuno me la deve spiegare..." scrive Marinoni. "Non ci sentiamo rappresentati da queste istituzioni. Quelle nazionali, che non tengono conto delle nostre ragioni, e quelle locali, incapaci di farle valere. Quando si mischia incompetenza, incapacità ed inadeguatezza al ruolo tutto è possibile, anche questo schiaffo. Non a noi ma alla Toscana nel suo complesso..."

Nel mirino quindi sia il governo centrale che la Regione Toscana guidata dal presidente Eugenio Giani. Il "giallo" annunciato come probabile dallo stesso governatore per domenica 13 dicembre, non ci sarà e nell'avvicinamento al Natale a soffrire per il protrarsi delle restrizioni sono in particolare gli esercizi pubblici.

GHINELLI

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nel suo post quotidiano oltre a sintetizzare la situazione e i dati sulla diffusione del Coronavirus, scrive: "Cari Concittadini, è notizia di poco fa che la Toscana rimane arancione: il comitato tecnico scientifico riunitosi oggi non ha ritenuto che la valutazione dei 21 parametri definiti per la valutazione dello “stato di salute” delle regioni consentisse alla nostra di passare alla zona gialla. Ed è purtroppo tornato a due cifre il numero dei nuovi casi in città: 26 oggi, in un totale provinciale pari a 56. E sale al 10,37% la percentuale che indica il rapporto tra il numero dei positivi e i tamponi effettuati. In Toscana si contano 657 nuovi contagi, in Italia 18.727".

Il primo cittadino sottolinea come "Il virus continua a circolare e l’attenzione deve obbligatoriamente rimanere elevata". Quanto alle azioni dell'amministrazione comunale viene citata "l’erogazione dei buoni spesa che inizierà a partire da lunedì prossimo. Si tratterà di una distribuzione equa, veloce ed innovativa. I criteri adottati per l’acquisizione del contributo prevedono fasce scaglionate che tengono conto della combinazione tra ISEE e ampiezza del nucleo familiare, un ISEE fino a 15.000, cifra più alta che tiene conto del volto nuovo delle persone con difficoltà economiche, un bando “in tempo reale”, ovvero dal momento della domanda al momento della erogazione non passeranno più di 7 giorni".

Per accedere al bando si usa "una piattaforma scaricabile da link dedicato che sarà pubblicato lunedì sul sito del Comune. La vera novità è che la somma destinata all'utente sarà trasferita direttamente, previa comunicazione del codice fiscale, nella propria tessera sanitaria che diventerà così una sorta di “carta di credito”: dell’erogazione del contributo il beneficiario sarà avvisato tramite sms".

LUCIA TANTI

E' il vice sindaco Lucia Tanti a postare un intervento più politico dopo il mancato passaggio in zona gialla. "La Toscana rimane arancione e infatti non è citata tra le Regioni che migliorano" scrive Lucia Tanti. "E così siamo ancora una volta "bocciati". E non dipende dai toscani, proprio no. Dipende dal fatto che siamo ben oltre il 30% di saturazione delle terapie intensive. E come si poteva fare per stare sotto il 30%? Bastava attivare strutture sanitarie straordinarie per aumentare posti e non "scombinare" tutti gli ospedali, che poi era la richiesta del Sindaco e mia di inizio novembre. C'è ancora qualcuno nel Pd aretino che ha voglia di dire che avevamo torto? No,aveva torto chi diceva che non serviva. Serviva. Invece".

