Arezzo, pensionato cade tra i rovi durante escursione: salvato di notte dai carabinieri a Sansepolcro

12 dicembre 2020 a

a

a

Pensionato si perde nei boschi e viene recuperato dai carabinieri. E' successo venerdì 11 dicembre a Sansepolcro nella zona di Montagna. L'uomo, 75 anni, olandese residente a Sansepolcro, parcheggiata l'auto a Montecasale verso le 15, si è incamminato per un sentiero perdendosi tra la vegetazione. Telefono cellulare spento e buio pesto sono i segnali che inducono la moglie dell’uomo a contattare il 112 attorno alle 19. Meteo avverso, freddo, oscurità: non c'era tempo da perdere. La pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri ha iniziato a setacciare la zona con le torce e facendosi spazio tra i rovi.

Il forte rumore del fiume Afra in piena rendeva difficile anche gridare il nome del pensionato sperando che lui sentisse. Alle 21 dalla sponda opposta del fiume è arrivato un filo di voce, un sottile lamento quasi impercettibile. Dietro un cespuglio c'era un uomo impigliato tra i rovi vicino all'argine. I carabinieri si sono serviti di una corda per agganciarlo. L’uomo era stanco, scosso: era caduto tra le sterpaglie qualche ora prima. Liberato dai rovi, dopo averlo tranquillizzato, i carabinieri lo hanno accompagnato verso l’ambulanza per le cure mediche del caso. Il pensionato ha ringraziato: “Per il buio non avevo capito che a soccorrermi foste voi Carabinieri, non vi smentite mai ragazzi, siete stati fantastici!”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.