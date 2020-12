Coronavirus: ad Arezzo i nuovi casi sono 23, nessun deceduto. In ospedale 75 pazienti in reparto e 21 in terapia intensiva

12 dicembre 2020 a

Torna ad abbassarsi il numero dei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Arezzo. Sono 23 su 1.063 tamponi rispetto ai 56 di ieri, Pià che dimezzati. Nessun nuovo decesso e 926 positivi in carico. Il bollettino della Asl Toscana sud est per il giorno di sabato 12 dicembre evidenzia in tutta l'area vasta (con Siena e Grosseto) un totale di 59 contagiati in più. Le guarigioni sono state 37. La media giornaliera degli ultimi sette giorni è di 29 casi.

Dei 23 nuovi positivi, 9 sono nel comune di Arezzo, 4 a Castelfranco Piandiscò, 2 a Bibbiena, 1 ciascuno nei comuni di Bucine, Chitignano, Cortona, Foiano, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, San Giovanni.

Situazione ricoverati: 75 nella bolla Covid del San Donato comprendente malattie infettive e pneumologia, 21 i pazienti in terapia intensiva e un altro nel modulo di Nottola che era stato attivato nella fase di picco per dare supporto ad Arezzo.

Dei 926 attualmente positivi, 671 sono a domicilio. In quarantena come contatto di caso ci sono 2.077 persone.

