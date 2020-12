Aretino dell'anno, la lista definitiva dei 20 candidati in base al giudizio dei lettori. Quattro new entry. Si vota con le email

13 dicembre 2020 a

a

a

Oltre duemila mail sono arrivate nel giro di quattro giorni al Corriere di Arezzo per votare l’Aretino dell’anno. Un successo.

Il gruppo di candidati scende oggi - domenica 13 dicembre - a venti e la corsa, entrata subito nel vivo, prosegue adesso con la marcia di avvicinamento verso la proclamazione del vincitore, il 27 dicembre.

Dei ventidue nomi iniziali proposti dal giornale, ne vanno avanti sedici, in base ai consensi pervenuti alla casella di posta elettronica. E se ne aggiungono quattro, tra quelli indicati e sostenuti con le e-mail dai lettori.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori selezioni fino a definire il podio. La sfida si preannuncia avvincente e dall’esito incerto.

Come modalità di voto si va avanti con le e-mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Partendo da oggi, da ogni casella di posta elettronica si può far pervenire un solo voto. Di volta in volta comunicheremo sul giornale le eventuali novità nell’invio delle preferenze.

Il vincitore sarà proclamato Aretino dell’anno 2020 e riceverà la targa del Corriere di Arezzo, un riconoscimento che giunge quest’anno alla decima edizione.

Nonostante il 2020 sia stato e continui ad essere un anno difficilissimo, il giornale ha deciso lo stesso di proporre l’iniziativa che è tradizionalmente volta a far emergere persone e realtà presenti nella vita quotidiana dei nostri territori. E i periodi di avversità come quello che stiamo vivendo, permettono di distinguere ancor di più esempi e modelli di tenacia, creatività, generosità, dedizione, bravura. Ecco in ordine alfabetico i venti candidati.

Severino Baldi. Musicista, anima di “Per amore della musica”: le band aretine unite per la solidarietà.

Luca Benvenuti. Amministratore di Chimet e Unoaerre, ma qui candidato per il Tennis Giotto, di cui è presidente. Nonostante la pandemia, primo circolo della Toscana, 17° in Italia.

Monica Bettoni. Medico in pensione, ex parlamentare e sottosegretario alla sanità, ha risposto all’appello nella prima ondata Covid per rimettersi al servizio del sistema sanitario, in ospedale, come anestesista volontaria. Ha ricevuto per questo l’onorificenza del Quirinale. (New entry)

Ginevra e Letizia Bindi. Le sorelle ginnaste, unite nella difficoltà, nell'impegno sportivo e nella crescita. Esempio di determinazione per tutti: oltre le avversità del problema di salute che a inizio anno toccò Letizia.

Francesco Braconi. Giovane campione toscano enduro mountain bike e campione italiano juniores. (New entry)

Sandra Capogreco. Con Enpa sempre in prima linea dalla parte degli animali.

Mauro Castelli. Presidente della Sba (Scuola Basket Arezzo): oltre ai risultati sportivi ha realizzato il campo di playground.

Leone Di Caprio. Chef del ristorante Giubileo in Piazza Grande, attivo nel sociale per il Calcit con la corsa cittadina “6 alle 6” e impegnato nella rivalutazione e riqualificazione della piazza. (New entry)

Andrea Franceschetti. Giovane e creativo prof, il presidente Mattarella gli ha scritto per complimentarsi della canzone sulla “maturità”.

Giovanni Grasso. Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, voce degli operatori sanitari alle prese con l'emergenza.

Piero Iacomoni. Imprenditore che ha vissuto sulla pelle il Covid: tra iniziative benefiche e accordo d’affari con Chiara Ferragni.

Filippo Niccolai. Maratoneta, ha usato il garage nel lockdown per la sua impresa.

Paolo Nocentini. Presidente di Correr Giostra, sito web-scrigno di notizie e super archivio del Saracino.

Aldo Poponcini. Diventato comandante della Polizia Municipale di Arezzo dopo lunga esperienza sul campo, alle prese con la situazione complessa del Covid.

Don Adriano Ralli. Parroco di Castiglion Fibocchi, dette l'acqua santa dall'Ape.

Cristiano Romani. Con l'Associazione cultura nazionale porta in città personaggi e organizza dibattiti.

Michele Rossi Flenghi e Mattia Barni. Per la canzone e il video che ha coinvolto decine di musicisti, cantanti e cittadini della Valtiberina, con finalità solidaristiche, durante il lockdown. (New entry)

Don Marco Salvi. Da Anghiari a vescovo ausiliare a Perugia, anche monsignor Salvi colpito dal Covid, il papa gli ha telefonato per sapere le condizioni del cardinale Bassetti contagiato seriamente dal virus.

Alberto Santucci. Sindaco di Badia Tedalda precursore dello screening di massa.

Danilo Tacconi. Medico, primario di Malattie Infettive, in rappresentanza di tutti i nostri medici, dirigenti Asl e operatori sanitari.

* * *

Sono dunque usciti Riccardo Boricchi, Angelo Caramazza, Maurizio Fazzuoli, Giordana Giordini, Niccolò Pagliardini e Giancarlo Sassoli cui va tutto l’apprezzamento.

* * *

ALBO D’ORO

2011 Roberto Fiorini, Giardino delle Idee; 2012 Umberto Zerbini, Arezzo Football Academy; 2013 Pasquale Giuseppe Macrì, cultura; 2014 Mario Agnelli, sindaco Castiglion Fiorentino; 2015 Angiolo Tavanti, Cinghialai Calcit: 2016 Pier Luigi Rossi, Fraternita dei Laici; 2017 Gabriele Minelli, motociclista; 2018 Andrea Bartemucci, ciclista estremo; 2019 Rossano Tacconi, musicista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.