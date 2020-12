Arezzo, Alessandrelli ex riserva di Zoff: "In quella Juventus i big si contendevano il giovanissimo Paolo Rossi"

Luca Serafini 13 dicembre 2020 a

La Juve è stata “mamma” e scuola di vita per tutti e due ma Giancarlo Alessandrelli e Paolo Rossi hanno poi avuto carriere totalmente diverse. Alessandrelli, buon portiere, è rimasto nell’ombra di eterna riserva del gigante Zoff, Pablito invece è assurto a icona del calcio: il luminoso eroe Mundial che ancora piangiamo. All’anagrafe, tra loro solo quattro anni di differenza: del 1952 Giancarlo, del 1956 Paolo.

Alessandrelli, che ricordo ha di Rossi?

“Era il 1975, io in prima squadra come numero 12 della Juventus e lui nelle giovanili bianconere ma già così bravo che si allenava con noi”.

L’impressione?

“Eccezionale. Nelle partitelle a fine allenamento i big come Furino o Bettega se lo litigavano per averlo nella propria squadra perché faceva tanti gol, rapido, mobilissimo”.

Poi?

“Poi le nostre strade si divisero. Lui andò al Como e quindi al Vicenza dove esplose, successivamente sarebbe tornato alla Juve ma io ero andato via nel 1979 perché chiesi a Boniperti di avere più spazio, di poter giocare in qualche squadra. A ripensarci oggi sarei dovuto rimanere: quella era la mia casa e ci sarei rimasto a vita”.

Con Pablito vi siete incontrati successivamente?

“Certo, varie volte. Quando giocavamo e poi quando eravamo ex calciatori. Anche qui ad Arezzo. A Torino per il 100° anniversario della Juve. E in Sardegna. Un uomo buono, di valori profondi, semplice e per questo grande. Oltre che un campione. Quello che Paolo fece nel 1982 è straordinario. Io giro il mondo e mi è capitato di incontrare gente anche alle Maldive che associava il concetto di Italia a Paolo Rossi. A Singapore uno aveva la sua maglietta azzurra col numero 20”.

E lei, Alessandrelli, nel 1971 nella primavera della Juve, poi con Ternana, Arezzo e Reggiana, dal 1975 al 1979 era in quella super squadra bianconera che dominava. Ma stava in panchina con la radiolina.

“Ascoltavo gli altri risultati e li comunicavo. Ma ero parte di quel gruppo. Ho lavorato a fianco di campioni, preparandoci insieme alle sfide in un ambiente unico, altamente formativo. Avevo di fronte a me un monumento come Zoff ma mi ritengo comunque fortunato. E’ stata una stagione bellissima della mia vita”.

E’ rimasta storica la partita con l’Avellino, ultima di campionato 1979, dal 3 a 0 per la Juve al 3 a 3 dopo il suo ingresso tra i pali.

“Il calcio può riservarti scherzi così. La squadra era rilassata a campionato finito. All’inizio ne rimasi mortificato. Ma è un episodio che fa parte della mia storia e mi ha dato pure notorietà”.

Poi, uscito dalla porta, ha iniziato a dedicarsi agli affari. Negozi e locali.

“Veramente già nel 1976 aprii a Torino la prima jeanseria della città e soci con me erano proprio Dino Zoff e Marco Tardelli. Il negozio si chiamava Zat West”.

Ma il suo nome è legato al Billionaire.

“Un’avventura importante insieme a Flavio Briatore in Costa Smeralda. Da noi è passato davvero il mondo. Dello sport, dello spettacolo e oltre”.

Siete ancora in rapporti di affari?

“Non più. Briatore è stato anche mio socio nel locale Next Door che poi ho venduto. Da un paio di anni non ci sentiamo, cose della vita. Dispiace perché ci conosciamo da 45 anni”.

Operatore della movida, impegnato anche in città con locali come il Grace, ora cosa fa Alessandrelli?

“Aspetto. L’emergenza sanitaria ha bloccato il settore. E’ un periodo negativo che ti toglie gli stimoli, la voglia di iniziative. Spero finisca presto. Credo che anche per la prossima stagione sarà dura. E pensare che ho un progetto in Sardegna nel quale credo molto: una spiaggia a Cala di Volpe presa in concessione per realizzare un bagno di fascia alta, come non ne esistono, con servizi, ristorante e musica. Un locale per il giorno non per la notte. Confort per i bagnanti, le famiglie con bambini, nel contesto di un ambiente unico. Il piano è nel cassetto e al momento opportuno lo porterò avanti”.

E ad Arezzo?

“Anche qui ho in mente un nuovo locale, non in centro, basato sulla formula ristorante più musica, dedicato ad una fascia di età di non giovanissima. Spero di potermi dedicare presto all’idea, quando sarà possibile”

Per uno come lei non viaggiare deve essere una sofferenza.

“Vivo la famiglia. Guardo la televisione. Preparo il futuro. E comunque seguo anche il Globe Soccer Awards di Dubai: faccio parte dell’organizzazione e la prossima edizione c’è il 27 dicembre”.

Di cosa si tratta?

“E’ la premiazione dei personaggi di rilievo del calcio seguita da milioni di persone nel mondo. Finalisti sono Ronaldo, Messi e Lewandowski. Si premiano anche i club e si assegnano vari premi. A Dubai ho conosciuto anche Maradona. Quest’anno non sarà come nelle precedenti edizioni, a causa della pandemia e dell’impossibilità di muoversi fisicamente. Quindi spazio al digitale. Ho provato a coinvolgere imprese aretine come sponsor, in una vetrina top, strategica per l’oro: risposte zero”.

Lei è nato a Senigallia, ma Arezzo è diventata la sua città da quando giocava come portiere qui.

“Sì. Era la stagione 1973/74. Non l’ho più lasciata e conclusa la carriera mi ci sono stabilito creando la mia famiglia con Daniela e nostro figlio. Vorrei vedere Arezzo ancor più valorizzata invece quando sono in giro e pronuncio il nome Arezzo, pochi la conoscono. Pensare che di tesori ne abbiamo. Si dovrà fare di meglio dopo l’emergenza. Ma apprezzo il sindaco Ghinelli, persona di spessore, e confido nel fatto che farà crescere la città”.

E il calcio amaranto?

“Mi fa tristezza il fatto che la città lasci sempre sventolare la propria bandiera ai non aretini. Pur con tutto il rispetto, mi domando perché non ci sono forze locali disposte a metterci cuore e investimenti”.

Tifoso della Juve.

“Sempre. Quella vista in Champions col Barcellona, battuto 3 a 0, è stata davvero ottima, non come in campionato. McKennie è il motorino a centrocampo che ci voleva, Morata non avrei pensato fosse su questi livelli, ma quest’anno lo scudetto è contendibile tra più squadre e la stagione sarà più bella. Il Milan, l’Inter, il Napoli ci sono. Ma trovo difficoltà dopo la morte di Paolo a parlare di pallone”.

E l’eterno numero dodici, Alessandrelli, si commuove al pensiero di Pablito, il numero 20 del Mundial, il numero 9 del Vicenza e della Juve, il numero 1 per come ha unito calcio e vita.

