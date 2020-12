Covid, altri 34 nuovi casi in provincia di Arezzo. Deceduta una donna al San Donato

13 dicembre 2020 a

Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Arezzo a fronte di 668 tamponi. C'è anche un decesso, una donna di 78 anni morta all'ospedale San Donato di Arezzo. In città ci sono 15 nuovi casi. I ricoverati in degenza Covid al San Donato sono 76, 21 in terapia intensiva e 1 in terapia intensiva all'ospedale di Nottola. 854 le persone positive di cui 613 a domicilio. In quarantena 208. I guariti sono 45.

