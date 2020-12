Arezzo, a Castiglion Fiorentino addio a Bruno Menci ex postino, consigliere comunale e presidente della filarmonica

Piero Rossi 14 dicembre 2020 a

Saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 14 dicembre, a Castiglion Fiorentino i funerali di Bruno Menci, spentosi all'età di 84 anni nella sua casa all'inizio della Val di Chio. Bruno è stato un personaggio molto conosciuto nella società castiglionese della seconda metà del '900. Era dipendente delle Poste e per questa sua attività lavorativa entrava ogni giorno in contatto con tante persone. Era per tutti “il postino”, ma per il suo modo amichevole di rapportarsi con la gente, anche quando poi passò a lavorare all'interno dell'ufficio postale, era per tutti un vero e proprio amico di famiglia.

Bruno Menci fu molto attivo nel sindacato dei Postali ed anche nella politica castiglionese. Cattolico fervente, fu iscritto ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana, tanto che per lo Scudo Crociato fece parte del Consiglio Comunale e ricoprì la carica di Assessore in una Giunta del sindaco Girolamo Presentini negli anni settanta.

Successivamente, all'inizio degli anni novanta, fu eletto Presidente della Filarmonica Castiglionese; rilanciò il sodalizio e volle la nuova sede di Vicolo degli Scolopi. Portò alla guida della Filarmonica il Maestro Fabio Gigli, con il quale costituì un formidabile sodalizio per molti anni.

La salma, che si trova esposta presso le Cappelle della Misericordia, verrà traslata questa mattina, alle 11, nella Chiesa dei Cappuccini, dove alle 15 sarà celebrato il rito funebre, prima della sepoltura nel Cimitero della Noceta. Alla moglie Bruna, ai figli Luigi e Gabriele, ai nipoti ed ai parenti, le condoglianze del Corriere di Arezzo.

