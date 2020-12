Coronavirus: ad Arezzo ci sono 21 contagiati in più e cala ancora il numero dei positivi. Nessun decesso

14 dicembre 2020 a

a

a

Coronavirus, in provincia di Arezzo la Asl ha registrato 21 casi in più rispetto a ieri anche se con meno tamponi: 390 rispetto ai 668 di ieri quando emersero 34 casi, Gli attualmente positivi scendono ancora, 819 rispetto a 854 di ieri. Le guarigioni sono 24 e non c'è stato nessun decesso. In tutta l'area vasta che comprende anche Siena e Grosseto 49 i contagiati. In provincia di Arezzo i nuovi positivi degli ultimi giorni, a ritroso, erano stati 34, 23, 56,27, 24, 6.

Dei nuovi contagiati 8 sono ad Arezzo, 2 a Castiglion Fiorentino, 2 a Poppi e gli altri, uno ciascuno, a Bibbiena, Castel Focognano, Cortona, Laterina Pergine Valdarno, Lucignano, Monte San Savino, Monterchi, Ortignano Raggiolo e San Giovanni.

In ospedale ci sono 79 ricoverati nei reparti Covid del San Donato, 20 in terapia intensiva e un altro paziente nel modulo di rianimazione attivato in supporto a Nottola. Degli 819 positivi, a casa sono 594 e seguono cure domiciliari. In quarantena 1.972 persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.