Arezzo, sotto i trucioli di legno nel camion c'erano sigarette di contrabbando per oltre un milione

Tabacchi di contrabbando per un milione e 300 mila euro. Maxi sequestro in A1 da parte della Polizia Stradale di Arezzo, sottosezione di Battifolle. Stoppato il più grosso carico di sigarette illegali nella pur lunga e ricca storia di interventi della Polstrada nel tratto dell'autostrada del Sole.

Tre cittadini della Croazia poco più che trentenni sono stati denunciati. Il carico di sigarette di contrabbando era nascosto all’interno del rimorchio di un autoarticolato, sotto un enorme cumulo di trucioli di legno.

E’ accaduto che una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha fermato, lungo la carreggiata nord dell’A1, un’autovettura Mercedes Viano con targa croata e tre persone a bordo. I poliziotti, non convinti delle scarne spiegazioni fornite dai tre croati circa la loro presenza sul territorio italiano, approfondivano il controllo e rinvenivano, nell’abitacolo, i documenti di circolazione e la chiave di accensione di un autotreno di proprietà di uno dei fermati.

Il fatto, quantomeno insolito, alimentava i sospetti degli operatori, i quali, con la collaborazione dei colleghi della Sottosezione Polizia Stradale di Roma sud, individuavano questo secondo mezzo, parcheggiato immediatamente fuori del casello di Colleferro e apparentemente carico di trucioli di legno.

Raggiunto il luogo, i poliziotti procedevano allo scarico di parte dei trucioli di legno fino a quanto non è apparsa la sagoma di un involucro di cellophane che, mano a mano, diveniva sempre più voluminoso fino a palesarsi completamente: 25.875 stecche di sigarette pari a 51,75 quintali di bionde per un valore stimato di circa un milione e trecentomila euro, tutte rigorosamente di contrabbando, poiché prive del bollo di stato.

Il tutto pilotato attraverso un pulsante che, ubicato nella cabina di guida, permetteva, attraverso un ingegnoso sistema idraulico, il carico e lo scarico della merce occultata. Il camion e il suo contenuto venivano quindi sequestrati per la successiva confisca e i tre cittadini croati denunciati all’A.G. per le violazioni penali previste dalla normativa vigente in materia.



