Morte di Martina Rossi, processo agli altri due giovani di Arezzo e a Genova si prepara dimostrazione con foto e slogan

Per la morte di Martina c’è un nuovo capitolo giudiziario. Ora tocca agli altri due ragazzi della tragica vacanza a Palma di Maiorca, 3 agosto 2011, quando la studentessa di 20 anni precipitò dal balcone dell’hotel Santa Ana. Dopo l’assoluzione in appello di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni (si attende la data della Cassazione) giovedì 17 dicembre a Genova è in programma il processo ad Enrico D’A. e Federico B.

L’accusa, per loro, è aver reso false informazioni al pubblico ministero durante le indagini. Avrebbero dato risposte pasticciate, non chiare, contraddittorie, incoerenti e inattendibili, ritiene la procura genovese. Così facendo volevano aiutare Luca e Alessandro che quando Martina cadde era con loro in camera. Federico ed Enrico erano anche accusati di favoreggiamento, ma il reato è stato assorbito dall’altro, ovviamente tutto da dimostrare. In quell’alba tragica e misteriosa che vide Martina Rossi morire nel terribile volo, in slip, dal terrazzino, Enrico e Federico si trovavano nella camera delle amiche di Martina. Lei invece era su nella stanza 609 dei ragazzi di Castiglion Fibocchi.

In primo grado il tribunale di Arezzo il 14 dicembre 2018 stabilì che la studentessa cadde perché voleva sfuggire ad una violenza sessuale tentata dai ragazzi e li condannò a 6 anni: 3 per tentato stupro di gruppo e 3 per morte in conseguenza di altro reato. Quest’ultima imputazione svanì per la prescrizione poi in appello i giudici fiorentini hanno totalmente riscritto la vicenda, non ravvisando alcun elemento di prova per riconoscere colpevoli Albertoni e Vanneschi di una tragedia dalla dinamica non certa. Assoluzione perché il fatto non sussiste. Innocenti. La procura generale ha fatto ricorso e sarà la Suprema Corte a porre la parola fine alla storia o a riaprirla. A Genova era rimasta ferma la questione relativa ad Enrico e Federico. Ora si entra nel vivo. A difenderli sono gli avvocati Alessandro Serafini e Massimo Scaioli.

A Genova, stando a quanto circola sui social, si sta organizzando una dimostrazione di sostegno alla famiglia Rossi, che si è battuta per verità e giustizia sulla fine di Martina. Su Fb è stato lanciato un appello ad essere presenti giovedì alle 9, alla “Biblioteca del Seminario”, con fotografie o gigantografie della ragazza e cartelli con scritto: “Io sono Martina” o “Tutti siamo Martina”. Un’azione - “con tutte le accortezze anti Covid” - alla quale dovrebbe partecipare una decina di persone. Il messaggio sui social si rivolge “al popolo di Genova e a tutte le anime di buona volontà”. Vigilia di processo movimentata, per un caso che continua a far discutere.

