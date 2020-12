Arezzo, i fisioterapisti nei reparti Covid: "Così aiutiamo i pazienti a tornare a respirare da sé e a rimettersi in piedi"

Sonia Fardelli 15 dicembre 2020 a

a

a

Fisioterapisti nei reparti Covid di Arezzo per aiutare i pazienti a recuperare la respirazione autonoma e per riprendere la posizione seduta e poi quella eretta. Sono 6 fisioterapisti ed un logopedista e fanno parte dell'Unità ospedaliera di Riabilitazione Funzionale diretta da Emiliano Ceccherini. Ogni giorno operano dalle 8.30 fino al primo pomeriggio e seguono di media circa 30 persone con un picco di 36. Da ottobre hanno preso in carico 180 pazienti.

"Il ruolo del fisioterapista nei reparti Covid di Malattie infettive, Broncopneumologia e Terapia Intensiva è molto importante e delicato - spiega Ceccherini - La Fisioterapia svolge un ruolo prezioso nella cura dei pazienti affetti da Covid-19, in particolare con la finalità di promuovere la ripresa della vita quotidiana e migliorare la qualità di vita del paziente una volta superata la fase acuta della malattia. Le persone ricoverate in ospedale sono particolarmente debilitate e provate. Serve loro un aiuto per riprendere tutte le funzioni come prima dell'insorgere del Covid. I nostri fisioterapisti operano per una riattivazione muscolare dopo i lunghi giorni di allettamento. Fanno recuperare al paziente prima la posizione seduta e poi quella eretta. Con il loro intervento aiutano poi il malato a recuperare la respirazione spontanea, dopo che è stato trattato con alti flussi dell'ossigenoterapia."

Come si svolge il lavoro dei fisioterapisti nei reparti Covid?

"Siamo in continuo contatto con i primari Feri, Tacconi e Scala - continua Ceccherini - I fisioterapisti e logopedisti ogni giorno vengono inseriti all’interno dell’equipe di cura in diretta collaborazione con gli specialisti di reparto (intensivisti, pneumologi, infettivologi) attraverso un coinvolgimento diretto nei diversi setting assistenziali per garantire precocità e continuità della presa in carico. Ogni mattina attraverso dei briefing siamo in stretto contatto con i direttori dei reparti Covid-19 del San Donato, in particolare con Raffaele Scala e Danilo Tacconi con i quali fisioterapisti e logopedista collaborano condividendo obiettivi terapeutici e condizioni cliniche dei pazienti. Poi cominciano il lavoro indossando come medici e infermieri i dispositivi di sicurezza, dalla mascherina, alla visiera, alla tuta."

Quali i problemi principali che riscontrano i fisioterapisti nei pazienti Covid?

"La difficoltà più grande è data dalla comunicazione. Tramite lo sguardo perchè il resto è tutto coperto il fisioterapista deve farsi capire. Sono pazienti molto debilitati ed anche impauriti. Ricercando il contatto, anche fisico, con le persone. Da tempo non vedono i familiari. Quindi il fisioterapista oltre al suo consueto lavoro tecnico e professionale, deve essere capace in questi casi di trasmettere un grande valore umano."

Qual è l'età media dei pazienti Covid? Sono più maschi o femmine?

"Il sesso è suddiviso al 50%. E' invece cambiata l'età media. Ad ottobre quando è ripartito il Covid è scesa anche a cinquant'anni. Adesso si tratta di persone molto più anziane e quasi tutte con precedenti patologie. Persone fragili già prima di aver contratto il Covid."

Ci sono stati casi di positività tra i fisioterapisti?

"Abbiamo avuto fisioterapisti positivi, ma perchè avevano in famiglia persone positive che hanno loro trasmesso il Covid. Al lavoro nessuno lo ha contratto. I sistemi di protezione usati sono sicuri ed efficaci. E questo è importante perché noi in tutto abbiamo 30 fisioterapisti che operano in tutti gli altri reparti del San Donato ed i pazienti non devono avere alcun timore di essere contagiati."

Quali altri professionisti operano nei reparti Covid?

"Ci sono anche psicologi che danno un importante supporto sia ai pazienti, che ai professionisti che operano in questi reparti e che sono sottoposti ad uno stress lavorativo non indifferente. Ultimamente è stato richiesto anche l'intervento di una logopedista. Per persone che hanno problemi di deglutizione, per valutare una giusta alimentazione e per evitare che questi problemi possano influire anche sulla respirazione."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.