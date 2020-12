Il marito si perde nel bosco, i carabinieri lo salvano e la moglie scrive al colonnello per ringraziare l'Arma

15 dicembre 2020 a

Il marito si perde nel bosco, la moglie attiva i carabinieri che lo ritrovano e lo salvano: così la donna per ringraziare scrive una lettera al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo. La mail è arrivata al colonnello Vincenzo Franzese e la vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Sansepolcro nei pressi dell'eremo di Montecasale.

Il salvataggio dell'uomo, 75enne originario dell'Olanda ma residente a Sansepolcro, risale a venerdì scorso. “Al Comandante Provinciale del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo Gentile Comandante,..." inizia la lettera.

"Vorremmo esprimere la nostra infinita gratitudine alla Pattuglia Radiomobile dei Carabinieri di Sansepolcro in servizio venerdì 11/12/20 che ha ritrovato mio marito che si era perduto nel pomeriggio durante una passeggiata nei dintorni del Convento di Montecasale, Sansepolcro.

Ho effettuato la segnalazione al 112 intorno alle 19.00 e in breve i militi sono arrivati nella zona che mio marito era riuscito con fatica ad indicarmi, a causa del debole segnale sul cellulare. Prima di iniziare il loro intervento essi mi hanno spiegato con professionalità le fasi della ricerca che avrebbero messo in atto e con profonda sensibilità hanno tentato di tranquillizzarmi e rassicurarmi.

Dopo aver individuato il luogo, gli agenti hanno provveduto a mettere in salvo mio marito e all'arrivo dei Vigili del Fuoco, chiamati in soccorso, la situazione era già sotto controllo. Mio marito è stato poi portato presso una casa nelle vicinanze, in attesa dell'arrivo del 118, chiamato per effettuare un controllo medico; infine è potuto ritornare a casa sano e salvo.

Rinnovando i nostri ringraziamenti per la felice risoluzione dell'accaduto, vorremmo fare una riflessione che non è solo frutto di questa esperienza, ma di ciò che vediamo quotidianamente: in questa nostra Italia, dove alcune istituzioni spesso non forniscono al paese e soprattutto ai nostri giovani un esempio dei valori fondanti che le hanno istituite, sono invece presenti altre che svolgono ogni giorno il loro servizio con spirito di dedizione e abnegazione: fra queste l’ARMA DEI CARABINIERI.

Grazie, grazie, grazie! Con stima e gratitudine”

