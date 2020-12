Arezzo, il Covid circola ancora: 47 positivi in più e due morti. Il punto della situazione nel territorio

15 dicembre 2020 a

Il Coronavirus continua a circolare in provincia di Arezzo e il numero di casi raddoppia rispetto a quello di ieri: sono 47 oggi, martedì 15 dicembre, rispetto ai 21 di ieri. Più alto però il numero di tamponi esaminati: 904 rispetto ai 390 del giorno precedente.

Cala il numero degli attualmente positivi: da 819 a 790. Ma ci sono ancora due morti, due uomini di 94 e 84 anni, con la triste lista che va verso i duecento decessi dall'inizio della pandemia. Le guarigioni delle ultime 24 ore sono 48.

Dei 47 nuovi casi di contagio, 12 riguardano il comune di Arezzo, 7 Bibbiena, 3 a Cortona, 3 a Poppi, 2 ciascuno nei comuni di Anghiari, Bucine, Castel Focognano, Castiglion Fiorentino, Civitella, Lucignano, Montevarchi, 1 caso ciascuno nei comuni di Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Foiano, Pratovecchio Stia, San Giovanni, Sansepolcro, Sestino.

Le persone ricoverate al San Donato sono 74 nei reparti di pneumologia e malattie infettive, 20 in terapia intensiva, altri due nel modulo di rianimazione attivato a Nottola. In cura domiciliare 581 persone. In quarantena come contatti di casi 1.984 persone.

