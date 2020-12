Pianta e addobba due alberi di Natale al cimitero: "E' festa anche per i defunti"

Francesca Muzzi 16 dicembre 2020 a

Quest’anno Franco ha fatto le cose in grande. Invece che un albero di Natale dentro il cimitero, ne ha piantati due all’ingresso. Da dodici anni, il custode del piccolo camposanto di Sant’Andrea, frazione del comune di Badia Tedalda, ha deciso che il Natale doveva essere anche per i defunti. E così se fino allo scorso anno addobbato l’albero di ginepro dentro il cimitero con palline e luci, quest’anno ha deciso di piantare due abeti così che nessuno li può rimuovere. “Mio zio ha deciso che quest’anno i suoi due alberi dovevano essere visti da tutti. Oltre che dai defunti e da chi va loro a fare visita, anche semplicemente da chi passa dal cimitero”, sottolinea il nipote Danilo. “In più sono già pronti per l’anno prossimo e per quello a venire”. Anche quest’anno Franco li ha addobbati con cura e ha messo le luci che di notte sembrano tante piccole stelle. Da oltre dieci anni Franco cura il piccolo cimitero e ogni Natale ha composto l’albero. “Il grande Franco - scrive il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci - come ogni anno ha fatto l’albero di Natale al cimitero per non far sentire soli, durante le festività natalizie, i cari defunti del luogo. Quest’anno Franco ha fatto due alberi. Anche i fiori piantati sono opera sua. Grazie Franco per la tua sensibilità a nome di tutti”.

