Anghiari piange Doretta Calchetti Merendelli, dal 1985 era la titolare della Vecchia Osteria La Pergola

Anghiari piange un altro pilastro. Se n'è andata Doretta Calchetti Merendelli. La Doretta, mamma di Cinzia, Elena, Francesca e Giuseppe, è stata la capostipite della Vecchia Osteria La Pergola a Tavernelle di Anghiari. Dal 1985 fino a quando non ha dovuto lasciare il testimone ai figli, ha cucinato per tutti gli anghiaresi e per chi, appositamente, veniva da fuori per andare a pranzo o a cena "dalla Doretta". Al suo ristorante ti accoglieva sempre con quel sorriso che sapeva di casa, di mamma e di cose buone. I tagliolini al sugo bianco d'anatra, i ravioli fatti in casa che, per fortuna, ha saputo tramandare e insegnare alle sue figlie che ora, nel nome di mamma Doretta, porteranno avanti le tradizioni della cucina toscana e anghiarese. Ci mancherà la Doretta, sicuri però che il suo inconfondibile e dolce sorriso veglierà su quei tavoli, tra le pentole e i fornelli che sono stati il suo regno per una vita e che la sua mano continuerà a guidare mestoli e tegami. I funerali, giovedì 17 dicembre alle ore 11 nella chiesa di Tavernelle di Anghiari. Ai figli Cinzia, Elena, Francesca e Giuseppe, al nipote Andrea, direttore artistico del Teatro di Anghiari e a tutti i parenti giungano le condoglianze del Corriere di Arezzo.

