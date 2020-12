Covid, 43 nuovi casi in provincia di Arezzo e due decessi

16 dicembre 2020 a

a

a

Sono 43 i nuovi casi in provincia di Arezzo. Ci sono altri due decessi si tratta di due uomini uno di 79 anni e uno di 66 deceduti entrambi all'ospedale San Donato di Arezzo. Ci sono dieci nuovi contagi in città e 11 a Poppi. Sono 74 i ricoverati al San Donato e 19 in terapia intensiva sempre all'ospedale San Donato e due in terapia intensiva a Nottola. Il numero dei tamponi effettuati è di 973. Le persone positive in carico sono 752 di cui a domicilio 539. Le persone in quarantena sono 1965. I guariti sono 35.

