Aretino dell'anno: ecco i quindici finalisti in base ai voti dei lettori del Corriere di Arezzo

17 dicembre 2020 a

a

a

Restano in quindici a correre per il titolo di Aretino dell’Anno.

Del gruppo di venti candidati, cinque si fermano qui in base alla distribuzione dei voti pervenuti al Corriere: ben 3.230 e-mail.

E domenica prossima ci sarà una nuova selezione, con la top ten del 2020, i dieci migliori aretini, dai quali il 27 dicembre uscirà il podio con il nome del personaggio dell’anno.

Fino a sabato si vota con le e-mail inviate alla casella di posta elettronica [email protected] La fase finale dell’iniziativa del Corriere di Arezzo vedrà poi attivo il sito internet del giornale. E la proclamazione del vincitore avverrà alla fine considerando i consensi raccolti sia con le mail che con i clic.

Ma andiamo per gradi. Lo step di oggi vede purtroppo l’uscita di scena di cinque validissimi candidati, per effetto del conteggio dei voti pervenuti.

Eccoli, in ordine di risultato. Si ferma, per un soffio, il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, che in questo anno 2020 ha ricevuto l’incarico, prestigioso e di responsabilità, che porta avanti con tatto, equilibrio ed esperienza. Esce lo chef Leone Di Caprio creativo e dinamico anche nella valorizzazione del centro storico, oltre che attivo nella solidarietà con l’iniziativa “6 alle 6”, la corsa pro Calcit.

Lascia la sfida anche Filippo Niccolai, runner generoso, che con la sua mezza maratona dentro al garage durante il lockdown, ha fatto parlare di sé ma ha anche raccolto aiuti per la sanità aretina, riscuotendo apprezzamenti, stima e simpatia.

Stop anche per il binomio Michele Flenghi Rossi e Mattia Barni, della Valtiberina, pure loro emersi durante la quarantena con l’iniziativa della canzone “Promesso” con il coinvolgimento di artisti e cittadini: ricavato in beneficenza.

Non prosegue la corsa anche don Marco Salvi, in realtà monsignore, passato da parroco di Anghiari a vescovo ausiliare di Perugia, felice espressione della Chiesa aretina.

Ed ecco invece in ordine alfabetico i quindici candidati che si contendono il titolo.

Severino Baldi. Musicista, anima di “Per amore della musica”: le band aretine unite per la solidarietà.

Luca Benvenuti. Amministratore di Chimet e Unoaerre, ma qui candidato per il Tennis Giotto, di cui è presidente. Nonostante la pandemia, primo circolo della Toscana, 17° in Italia.

Monica Bettoni. Medico in pensione, ex parlamentare e sottosegretario alla sanità, ha risposto all’appello nella prima ondata Covid per rimettersi al servizio del sistema sanitario, in ospedale, come anestesista volontaria. Ha ricevuto per questo l’onorificenza del Quirinale.

Ginevra e Letizia Bindi. Le sorelle ginnaste, unite nella difficoltà, nell'impegno sportivo e nella crescita. Esempio di determinazione per tutti: oltre le avversità del problema di salute che a inizio anno toccò Letizia.

Francesco Braconi. Giovane campione toscano enduro mountain bike e campione italiano juniores.

Sandra Capogreco. Con Enpa sempre in prima linea dalla parte degli animali.

Mauro Castelli. Presidente della Sba (Scuola Basket Arezzo): oltre ai risultati sportivi ha realizzato il campo di playground.

Andrea Franceschetti. Giovane e creativo professore, il presidente Mattarella gli ha scritto per complimentarsi della canzone sulla “maturità”.

Giovanni Grasso. Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, voce degli operatori sanitari alle prese con l'emergenza.

Piero Iacomoni. Imprenditore che ha vissuto sulla pelle il Covid: tra iniziative benefiche e accordo d’affari con Chiara Ferragni.

Paolo Nocentini. Presidente di Correr Giostra, sito web-scrigno di notizie e super archivio del Saracino.

Don Adriano Ralli. Parroco di Castiglion Fibocchi, dette l'acqua santa dall'Ape.

Cristiano Romani. Con l'Associazione cultura nazionale porta in città personaggi e organizza dibattiti.

Alberto Santucci. Sindaco di Badia Tedalda precursore dello screening di massa.

Danilo Tacconi. Medico, primario di Malattie Infettive, in rappresentanza di tutti i nostri medici, dirigenti Asl e operatori sanitari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.