Caso Martina Rossi, manifestanti con striscioni a Genova al processo ai due giovani di Arezzo accusati di false dichiarazioni

17 dicembre 2020 a

a

a

Caso Martina Rossi, una sessantina di persone con striscioni e cartelli a Genova davanti all'aula dove si è celebrata la prima udienza del processo ai due giovani di Arezzo, accusati di false dichiarazioni al procuratore genovese Mazzeo nel corso delle indagini sulla morte di Martina, la ragazza caduta dal balcone dell'hotel nella vacanza di Palma.

"Giustizia per Martina": questa la richiesta dei dimostranti, facenti parte del gruppo facebook che porta il suo nome e del comitato dei portuali genovesi, vicino alla famiglia Rossi. La ragazza, 20 anni, morì in circostanze misteriose il 3 agosto 2011 alle Baleari cadendo dal sesto piano dell'hotel Santa Ana. Assolti in appello (dopo la condanna a sei anni in primo grado) Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i giovani aretini nella cui camera si trovava la ventenne. Cadde all'alba in slip e dopo aver graffiato uno dei due giovani di Castiglion Fibocchi. Secondo i giudici fiorientini non ci sono elementi per sostenere che ci fu un tentativo di stupro dal quale la ragazza sfuggì, perdendo la vita nello scavalcare il muretto del balcone. Il 21 gennaio 2021 a Roma si pronuncia la Cassazione.

Oggi, giovedì 17 dicembre, a Genova erano a giudizio Enrico D'Antonio e Federico Basetti, gli altri due ragazzi della comitiva di Castiglion Fibocchi. Entrambi assenti, erano rappresentati dagli avvocati Alessandro Serafini e Massimo Scaioli. Presentate delle eccezioni preliminari, sulle quali il giudice si esprimerà il 15 marzo. Poi udienze il 22 e 29 marzo per sentire i testimoni e discutere. Secondo l'accusa i due avrebbero tenuto un atteggiamento reticente con risposte non veritiere per favorire Luca e Alessandro. Enrico e Federico nelle ore in cui si consumò la tragedia erano in camera con le due amiche di Martina e amoreggiavano. i difensori sostengono trsi diverse rispetto alla procura genovese.

Presenti all'udienza i genitori della studentessa, Bruno Rossi e la moglie Franca Murialdo, parte civile con l'avvocato Stefano Savi. Non si arrendono al pronunciamento di appello nel processo principale e chiedono giustizia anche in quello "costola" di Firenze. Furono loro dopo le frettolose indagini delle autorità spagnole a chiedere l'apertura di un fascicolo in Italia, prima a Genova e poi trasmesso ad Arezzo. Secondo i Rossi bugie e silenzi hanno caratterizzato la dolorosa vicenda della morte della figlia che dopo dieci anni vivrà ulteriori sviluppi nel 2021.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.