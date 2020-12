17 dicembre 2020 a

Il numero dei nuovi casi positivi nella Asl Toscana Sud Est è di 40 unità, di cui 21 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 728 tamponi. Le persone positive in carico sono 726. Si registrano 31 guarigioni e un decesso. Si tratta di un uomo di 84 anni. Otto i nuovi casi in città. Scendono i ricoverati che sono 68. Venti quelli in terapia intensiva all'ospedale di Arezzo e due a Nottola. Trentuno i guariti.

