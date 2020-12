Arezzo, cinquanta gelati sospesi per i bambini in cambio di un sorriso: l'iniziativa di una docente

Federica Guerri 18 dicembre 2020 a

a

a

Dopo il caffè, i libri e molti altri beni sospesi arriva anche il gelato sospeso. E’ l’idea di una docente universitaria di Arezzo che ha deciso, tramite la Cremeria Cecconi di via Madonna del Prato, di fare un regalo ai primi 25 bambini che andranno in gelateria per rendere un po’ più dolci le festività natalizie che quest’anno saranno purtroppo diverse dal solito.

Una coppetta di gelato (rigorosamente da asporto viste le restrizioni previste dalla normativa finché resteremo in zona arancione) in regalo, in cambio di un sorriso. Gentilezza che scalda il cuore in un momento come questo nel quale la pandemia ha sconvolto i nostri equilibri mettendo spesso a dura prova i rapporti sociali.

“Una mia cliente – spiega Stefano Cecconi, titolare della gelateria – mi ha chiamato dicendomi che le sarebbe piaciuto fare un pensiero ai bambini e non potendo uscire per evitare rischi ha pensato di regalare 25 gelati ai primi 25 bambini che entreranno in gelateria in cambio di un sorriso. Mi è sembrata un’idea bellissima in un momento come questo e ho deciso di unirmi anche io all’iniziativa così saranno cinquanta i bambini che potranno avere un gelato in regalo”.

Gentilezza doppia, quindi. Ma non è la prima volta che Stefano Cecconi si è reso protagonista di gesti solidali nel corso di quest’anno. “A inizio maggio ho donato un assegno da 500 euro al Calcit per il reparto di malattie infettive – ricorda Cecconi – questo perché nei mesi di marzo e aprile, durante il lockdown, attraverso le consegne a domicilio sono riuscito a lavorare bene grazie alle tante persone che mi hanno dato fiducia, così ho pensato di restituire qualcosa alla comunità”. Poche settimane fa, invece, è stata la solidarietà degli aretini a generare risorse per il centro oncologico del San Donato di Arezzo.

“Avevamo studiato insieme ad alcuni ristoratori del centro storico – spiega – dei gusti di gelato speciale da proporre ai loro clienti in piatti dolci e salati ma con la chiusura dei ristoranti se non per asporto e consegne a domicilio non sarebbe più stato possibile utilizzare quel gelato già pronto e confezionato in vaschette. Così insieme ad una ragazza che conosco e che ha combattuto, vincendo, il cancro, abbiamo pensato di mettere all’asta il gelato e devolvere il ricavato al centro oncologico. E’ stato un successo perché in pochissime ore sono riuscito a vendere tutto il gelato e ricavare circa 400 euro grazie alla solidarietà degli aretini. Sono stato molto contento”. E contento, nonostante tutto, Cecconi lo è anche di questo 2020 che si sta per lasciare alle spalle.

“Il Covid – commenta - ha tirato fuori delle risorse che non pensavo di avere. Ho investito molto sulla consegna a domicilio fatta in modo estremamente professionale, ho acquistato un furgone refrigerato, ho creato un’app con la vetrina virtuale della gelateria da cui i clienti possono fare le loro ordinazioni, ho cercato di rispettare sempre al massimo le disposizioni che mi sono state date, non mi sono mai pianto addosso ma ho cercato di agire e alla fine ho vinto, io e tutto il mio staff. E ringrazio ogni singolo aretino che mi ha dato fiducia. Questo Natale lo trascorrerò felicemente con la mia famiglia, dopo mesi di durissima lotta”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.