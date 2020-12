Arezzo, Coronavirus: 4 morti in un giorno e dall'inizio sono 203. Ci sono 22 contagiati in più. I ricoverati 90

18 dicembre 2020 a

Ad Arezzo 22 casi di Coronavirus in più rispetto a ieri (quando l'incremento era stato di 21) e 4 morti che portano il bilancio da inizio pandemia a 203 decessi, purtroppo ancora parziale.

Il bollettino della Asl Toscana Sud Est indica che nell'area vasta Siena e Grosseto, registrano più nuovi casi di Arezzo: rispettivamente 43 e 49. I tamponi effettuati ad Arezzo e provincia sono stati 860. Scende ancora il numero degli attualmente positivi, oggi (18 dicembre 2020) sono 694 rispetto ai 726 di ieri.

Dei 694 positivi 492 sono in cura domiciliare. Mentre 1.842 persone sono in quarantena essendo contatti di casi. Per quanto riguarda i ricoverati, ci sono 70 pazienti nei reparti Covid del San Donato e 20 in terapia intensiva.

I quattro deceduti sono tutti uomini, morti oggi all'ospedale di Arezzo: avevano 96, 93, 76 e 70 anni,

La distribuzione geografica dei 22 nuovi casi vede 6 positivi ad Arezzo, 4 a Pratovecchio Stia, 3 a Cortona, 2 a Poppi, un caso ciascuno nei comuni di Bibbiena, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano, San Giovanni, Sansepolcro, Subbiano.

