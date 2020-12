Arezzo, furgone troppo alto resta incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto

18 dicembre 2020 a

a

a

Incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto. Un furgone ridotto come in un cartone animato, ad Arezzo, Non poteva entrare all'interno del tunnel: troppo alto. Una valutazione errata, una distrazione o altro. Coinvolta nel sinistro un'auto che lo seguiva. Ovviamente disagi nella circolazione nella trafficata strada di Arezzo. E lavoro per la rimozione del camioncino. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia municipale per i rilievi e il ripristino della viabilità. La circolazione è lentamente ripresa, prima lungo una sola corsia, poi in modo regolare quando il camioncino, intorno alle 17.30, è stato rimosso dal luogo dove si è verificato l’incidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.