Paolo Rossi, intitolazione dello stadio di Bucine: sindaco porta la proposta in consiglio comunale

La comunità di Bucine è pronta a tributare a Paolo Rossi, che aveva scelto di vivere a Poggio Cennina, gli onori che merita. Non solo come protagonista della vittoria ai Mondiali del 1982 ma anche come persona che potevi incontrare sia per le vie di Bucine che di Ambra e con la quale potevi scambiare amichevolmente quattro chiacchiere, data la sua grande disponibilità.

“Nella prossima seduta del consiglio comunale, in programma per il 29 dicembre 2020 e che purtroppo non si potrà effettuare in presenza a causa delle norme anti covid, proporrò un ordine del giorno - dice il sindaco Nicola Benini - per l’intitolazione a Paolo Rossi dello stadio di Bucine”.

L’auspicio di Benini e che l’atto venga approvato all’unanimità in attesa poi che, nelle settimane successive - non appena la situazione sanitaria lo consentirà - venga effettuata una cerimonia pubblica proprio allo stadio durante la quale potrà essere celebrata in maniera adeguata la figura di Paolo Rossi, in virtù del legame affettivo che lo teneva unito da una ventina d’anni alla Valdambra e alla zona di Cennina, dove aveva realizzato un resort e dove viveva con la moglie Federica e le due figlie.

“Avevamo pensato a un ultimo saluto a Paolo organizzato dal paese di Bucine già in questi giorni, ma visto il fiume di affetto e vicinanza dimostrato da tutta Italia verso di lui, non possiamo rischiare di fare iniziative - aggiunge Benini - che non garantiscono il rispetto delle norme e la tutela di tutte le persone che ci hanno comunicato la volontà di partecipare e che sarebbero tantissime”.

Intanto proseguono le indagini, per ora senza svolte particolari, sul vergognoso furto compiuto nell'abitazione di Rossi proprio nel giorno dei funerali a Vicenza. Pablito si era spento il 9 dicembre a 64 anni. Era ricoverato a Siena per un male incurabile. La sua fine ha addolorato tutta Italia.





