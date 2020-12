Arezzo, Lyssavirus: dopo sei mesi di quarantena tornano a casa il cane Birba e la gatta Olivia. L'incontro è una festa

Giovanna Belardi 19 dicembre 2020 a

Ha scodinzolato, poi ha realizzato che davanti aveva non un volontario del canile ma proprio la sua proprietaria. Non sembrava crederci Birba, meticcia di 10 anni, dopo sei mesi di isolamento forzato da tutto e da tutti. E come ha messo il guinzaglio è stato tutto un tirare per raggiungere l’auto e ritornare alla sua vita. E’ finito l’incubo per la cagnolina rimasta in osservazione in canile per sei mesi dopo che uno dei gatti di casa era risultato positivo al Lyssavirus.

Elisabetta, la sua proprietaria, è andata a prenderla al canile comunale gestito dall’Enpa e finalmente l’ha riportata a casa. E con lei Olivia e i suoi tre gattini, anche loro in quarantena, ma in un gattile, visto che facevano parte degli animali della stessa casa in cui un micio era deceduto e la diagnosi aveva parlato di Lyssavirus.

Una storia complessa che ha visto la fine a tempi scaduti. Birba e i gatti sotto osservazione dal 13 giugno, erano stati posti in isolamento nelle due strutture sanitarie. E nonostante le proposte, il fatto che stessero bene (i tre micini erano nati addirittura dopo la morte dell’altro gatto di casa, con il quale mai si erano incontrati) non c’è stato alcunchè da fare. I sei mesi li hanno fatti tutti.

“Stanno bene, e per questo ringrazio l’Enpa e i suoi volontari per quello che hanno fatto per contenere i disagi legati a questa situazione - spiega Elisabetta, la proprietaria -. Appena mi ha vista Birba sembrava non credere che fossimo proprio noi. Ma quando le abbiamo messo il guinzaglio ha cominciato a tirare, voleva andarsene. I gatti sembrano aver reagito meglio. Alla fine sono stati insieme per tutto il tempo. Ancora siamo tutti frastornati: Birba ha ripreso la sua routine, dorme nella sua cuccia, mangia, sta bene ma si vede che qualcosa è cambiato. E’ sospettosa, tende a isolarsi. Ma è qui. Abbiamo tutto il tempo per cercare di farle dimenticare questa parentesi della sua vita dopo dieci anni sempre con noi. Abbiamo passato momenti di grande sconforto e spesso ho temuto che non ce la facesse. Ma è andata. Dicono che la memoria dei cani sia breve, che ricordano le brutte esperienze solo quando si ripresentano. Speriamo non succeda mai più”.

