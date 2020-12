Arezzo, cacciatore spinto da cinghiale precipita nel burrone: soccorso dal 118 e trasportato in ospedale

19 dicembre 2020 a

Un cacciatore è rimasto ferito in Valdarno: un cinghiale lo ha spinto e l'uomo è finito nel burrone. E' successo nel comune di Cavriglia alle 13.42 e sono intervenuti i mezzi del 118 per soccorrere un 38enne finito nel torrente dopo una caduta di venti metri. Erano le 13.40 quando l'ungulato ha urtato il cacciatore in una zona impervia di bosco. Dopo la richiesta di aiuto, si sono attivati ambulanza, automedica ed elicottero Pegaso. Il ferito è stato condotto a Massa dei Sabbioni e quindi portato all'ospedale della Gruccia con l'ambulanza della Misericordia di Cavriglia. E' stato valutato in codice giallo.

