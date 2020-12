Arezzo, 26 nuovi casi di Coronavirus e nessun deceduto. Calano i ricoverati in ospedale

19 dicembre 2020 a

a

a

Ci sono 26 contagiati in più ad Arezzo e provincia. Ieri erano stati 22 e giovedì 21. Nessun deceduto (ieri 4, superati i duecento totali da inizio pandemia) e calano i ricoverati in ospedale. Il bollettino della Asl. parla di 680 persone attualmente positive e, appunto, di 26 nuovi casi registrati sulla base di 799 tamponi effettuati. Le guarigioni sono 14. In tutta la Asl Toscana sud Est i positivi in più riscontrati oggi, sabato 19 dicembre, sono 60 di cui 24 a Siena, 8 a Grosseto e 2 extra Asl.

Come distribuzione geografica, i nuovi casi sono riferiti, 8 ad Arezzo, 5 a Bibbiena, 3 a Cortona, 2 a Subbiano e 1 caso ciascuno nei comuni di Anghiari, Capolona, Marciano, Monte San Savino, Montevarchi, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni.

Si alleggerisce la situazione dei pazienti Covid ricoverati. Nei reparti del San Donato sono scesi da 70 a 66 e da 20 a 18 in Terapia intensiva. Nessuno a Nottola dove era stato attivato il modulo di supporto nella fase di maggior afflusso di malati. In cura domiciliare sono 472 persone. I contatti in quarantena sono 1793.

