Aretino dell'anno: ecco i dieci finalisti. Sprint all'ultimo voto per scegliere il personaggio 2020

Voto dopo voto, ecco la top ten decretata dai lettori del Corriere di Arezzo: tra i dieci rimasti in corsa c’è il personaggio del 2020 e il nome sarà ufficializzato il 27 dicembre. La decima edizione dell’Aretino dell’Anno è allo sprint finale.

Da oggi si vota anche con i clic sul sito www.corrierediarezzo.it ma resta attiva anche la casella di posta elettronica [email protected] Al termine i risultati saranno combinati assieme e prenderà forma definitiva il podio.

Intanto oggi, pur a malincuore, la selezione taglia fuori cinque pretendenti al titolo di grande qualità. Escono di scena Piero Iacomoni, vulcanico imprenditore, patron di Monnalisa, in prima linea nel business e nella solidarietà; Mauro Castelli, presidente della Sba (Scuola Basket Arezzo) realtà meritevole e intraprendente dello sport locale; Paolo Nocentini presidente di Correr Giostra, associazione culturale che unisce passione e competenza; Francesco Braconi giovanissimo biker che eccelle nell’enduro; Monica Bettoni, medico, ex parlamentare e sottosegretario alla sanità, che ha indossato il camice per l’emergenza rientrando dalla pensione.

Cinque persone di valore che purtroppo, per la regola dei numeri, non entrano nella top ten. Dove invece troviamo, in ordine alfabetico, Severino Baldi, musicista, anima di “Per amore della musica”: impegnato a coniugare aretinità, solidarietà e le sette note; Luca Benvenuti, amministratore di Chimet e Unoaerre, ma qui candidato per il Tennis Giotto, di cui è presidente. Primo circolo della Toscana, 17° in Italia; Ginevra e Letizia Bindi, sorelle ginnaste, unite nella difficoltà, nell'impegno sportivo e nella crescita.

Esempio di determinazione per tutti, capaci di andare oltre le avversità del problema di salute che a inizio anno toccò Letizia; Sandra Capogreco, con Enpa sempre in prima linea, instancabile, dalla parte degli animali, in primis quelli in situazioni più fragili; Andrea Franceschetti, giovane e creativo professore, il presidente Mattarella gli ha scritto per complimentarsi della canzone sulla “maturità”; Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, voce degli operatori sanitari alle prese con l'emergenza; Don Adriano Ralli, parroco di Castiglion Fibocchi, legatissimo alla sua gente, dette l'acqua santa dall'Ape durante il lockdown di primavera; Cristiano Romani, con l'Associazione Cultura Nazionale porta in città personaggi e organizza dibattiti; Alberto Santucci, sindaco di Badia Tedalda precursore dello screening di massa; Danilo Tacconi, medico, primario di Malattie Infettive, in rappresentanza di tutti i nostri medici, dirigenti della Asl e operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il Coronavirus.

Un anno sciagurato, il 2020, dal quale il Corriere vuol comunque cogliere volti e messaggi positivi, di speranza, di futuro. Lo stop al voto scatterà alle 14 del 26 dicembre, Santo Stefano. Il giorno successivo sul Corriere, il podio dell’Aretino dell’anno. Fin da ora un grazie ai lettori, che condividono con entusiasmo l’iniziativa. Cinquemila le mail arrivate alla casella di posta elettronica dell’Aretino dell’anno a partire dal 9 dicembre. Votate ancora

