Covid, altre tre vittime nell'Aretino. Sono 20 i nuovi casi, effettuati 555 tamponi

20 dicembre 2020 a

a

a

Covid, la provincia di Arezzo piange altre tre vittime. All'ospedale San Donato, in questi ultimi due giorni, sono decedute due donne di 71 e 92 anni e un uomo di 88 anni. Per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus sono 20, secondo il bollettino sanitario che quotidianamente viene diramato dalla Asl Toscana Sud Est, i nuovi casi positivi accertati nell'Aretino, di questi 6 nel capoluogo. Sono 61 i ricoverati nella Degenza Covid del San Donato, 18 i pazienti in terapia intensiva. Tra sabato 19 e domenica 20 dicembre la Asl ha effettuato 555 tamponi; sono 22 le persone guarite.

