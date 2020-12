Coronavirus, ad Arezzo 24 nuovi casi e una donna è deceduta. Nei reparti Covid 53 pazienti, 19 in terapia intensiva

21 dicembre 2020 a

a

a

Ci sono 24 nuovi casi di Coronavirus nel territorio della provincia di Arezzo. Sono emersi sulla base di 327 tamponi. Un altro deceduto in ospedale: è una donna di 89 anni. Le persone positive attualmente in carico al sistema sanitario sono 656. Le persone guarite sono 23.

Diffuso dalla Asl Toscana sud est il bollettino di lunedì 21 dicembre, che evidenzia per tutta l'area vasta, compresi Siena e Grosseto, 37 positivi.

Il trend del contagio si è assestato facendo registrare negli ultimi giorni, cifre inferiori alle 30 unità, a partire da giovedì scorso. Ieri erano stati 20 i contagiati.

Il maggior numero dei 24 casi odierni è riscontrato ad Arezzo, 9, Tre casi a Caprese Michelangelo, 2 casi a Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pratovecchio Stia, Terranuova Bracciolini. Un caso ciascuno a Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano, Sansepolcro.

Quanto ai ricoveri, nei reparti Covid del San Donato il numero dei pazienti è sceso a 53, con 19 persone più gravi seguie in terapia intensiva. In cura domiciliare ci sono 456 persone e in quarantena, come contatto di casi, 1.668 persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.