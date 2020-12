Arezzo, albero di Natale alla rovescia ispirato al 2020 anno maledetto. Idea di un anonimo autore a Pieve Santo Stefano

Davide Gambacci 22 dicembre 2020 a

Un albero di Natale alla rovescia, proprio per simboleggiare questo particolare periodo. È l’iniziativa di un privato cittadino di Pieve Santo Stefano con l’opera che è stata posizionata proprio all’ingresso del paese.

Un vero e proprio abete, con tanto di radici e lucine che si illuminano al calar del sole: l’unica particolarità, non da poco, è il fatto che è stato posizionato al contrario; ovvero, con la punta verso il basso e le radici in alto. Al cittadino in questione piace rimanere anonimo, o meglio si firma con lo pseudonimo di “Pasquinante Pievigiano” per nascondere la sua identità in maniera tale da far destare ancora più attenzione. L’albero di Natale, che già sta facendo parlare di sé, è stato posizionato proprio nello spiazzo che conduce all’Eremo di Cerbaiolo contrapposto – non per caso – alla mano della speranza rivolta verso l’alto.

“E’ una cosa estremamente originale quella che ha fatto questo cittadino – commenta Luca Gradi, assessore con delega alla cultura del Comune di Pieve Santo Stefano – ricordiamo che è pur sempre un albero di Natale, seppure lui cerca di esorcizzare il brutto momento appendendolo al contrario. È però posizionato accanto ad una grande mano, con il tricolore italiano, rivolta verso il cielo; la mano della speranza in un momento così delicato. Quindi la mano della speranza e l’albero della realtà: però, la speranza di tutti è quella che il prossimo anno tutto si possa raddrizzare, compreso l’albero che – forse – sarà collocato nella giusta posizione. Interessante che l’albero di Natale sia stato messo all’ingresso del paese – conclude Gradi – resta pur sempre un messaggio di auguri, di speranza proprio come simboleggia la mano”.

L’artista, poi, ha anonimamente dichiarato che “in un anno cosi alla rovescia beh…. anche l'albero di Natale l'ho realizzato in tema: al contrario!”. Un’idea senza dubbio originale che ha già fatto parlare di sé con fotografie che sono arrivate già in varie parti d’Italia. L’albero è illuminato di notte con delle luci che formano un triangolo quasi perfetto.

