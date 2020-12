Arezzo, scambiato per ladro accorrono i carabinieri: era il fidanzato che portava regalo di Natale alla sua amata

22 dicembre 2020 a

Cittadino grida al ladro dopo aver rilevato la presenza di una persona aggirarsi vicino ad una abitazione: arriva la Gazzella dei Carabinieri ma non so trattava di un bandito, era un fidanzato che lasciava il regalo di Natale alla sua amata. E' successo in Casentino. L'intervento è stato operato dai militari della Radiomobile della Compagnia di Bibbiena. Anziché trovarsi di fronte un malvivente, hanno identificato un innamorato.

Tutto è partito dallo smartphone di un cittadino sul quale in tempo reale scorrevano le immagini della persona sospetta. È così che è scattato l’alert verso la centrale operativa dei Carabinieri di Bibbiena: a Talla una casa stava per essere svaligiata. O almeno così sembrava. Era il tardo pomeriggio di lunedì 21 dicembre 2020.

L'auto del nucleo Radiomobile è partita da Bibbiena per sventare il colpo. Nulla di tutto ciò: lieto fine. L’abitazione è al sicuro. Un giovane, forse volendo alleggerire Babbo Natale dai troppi impegni di questi giorni, con piumino, borsone e paraorecchie, stava semplicemente lasciando fuori dall’abitazione, una sorpresa per la propria amata.

La fulminea indagine dei Carabinieri accorsi, ha rassicurato il proprietario dell’abitazione e garantito la buona riuscita della sorpresa.

