Arezzo, i nuovi casi di Coronavirus si riducono a 14. Meno ricoverati ma un'altra donna è deceduta

Scende a 14 il numero di nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Arezzo. E si alleggerisce la situazione all'ospedale San Donato dove i ricoverati nei reparti Covid sono scesi da 53 a 51 mentre in 18 (ieri erano 19) vengono seguiti in terapia intensiva. Ma si registra ancora un decesso, una donna di 82 anni.

Nel report della Asl Toscana sud est di oggi martedì 22 dicembre viene comunicato che i positivi in carico sono attualmente 651 (ieri 656) e di questi 453 sono a domicilio. Le persone in quarantena in quanto contatto di casi sono 1.683.

I 14 casi sono emersi sulla base di 713 tamponi effettuati. Negli ultimi giorni non si era mai scesi a questa cifra. Ieri i nuovi positivi erano stati 24 e bisogna risalire a mercoledì 16 dicembre per trovare una cifra oltre la ventina, quando furono 43. Tredici, oggi, le guarigioni.

E' Bibbiena il comune nel quale sono stati registrati più positivi, quattro. Ad Arezzo 3, a Cortona e Lucignano 2, un caso ciascuno a Civitella, Montevarchi e Poppi.

